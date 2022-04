Gerardo Martino no ve expectativas para la Selección Mexicana en Qatar 2022

Gerardo Martino, técnico de la Selección Nacional Mexicana fue sincero, y dijo que con el nivel con el que México cerró las eliminatorias, no hay mucho qué ofrecer en la Copa del Mundo. “En algún momento, priorizamos los resultados por el nivel y con este tipo de rendimientos que dimos en la parte final de la eliminatoria, no hay muchas expectativas que ofrecer en la Copa del Mundo, y esa es la realidad. Pero ahora que nos hemos sacado la responsabilidad de la eliminatoria, hay que elevar el nivel futbolístico”.

Espera que con la preparación que se ha programado y la que falta por programarse, “regresemos a lo que alguna vez fuimos, y tengamos tiempo para trabajar en las individualidades, para subir el nivel del equipo”. Reiteró: “Estamos en búsqueda de un nivel futbolístico que no tuvimos. Hemos hecha una eliminatoria buena en puntos, pero declinado en nivel de juego. Hay que comenzar a recuperar sensaciones que hemos tenido de buen nivel”.



Preparación

En el verano se tendrán tres juegos: Nigeria, Uruguay y Ecuador, además de los partidos de la Nations League y espera aprovechar ese tiempo: “En el Verano tendremos que hacer una convocatoria más extendida en lo habitual. Tanto en la gira por Nations League… No puedo decir que serán los mundialistas, porque no se cierra la lista, pero podremos convocar a todos los que tenemos deseos de hacerlo”.

Además, hay Fechas FIFA en septiembre, “ya se está organizando esa parte cercana en la Copa del Mundo, tomando en cuenta el final de las ligas de Europa y la Liga MX. Se piensa hacer otros partidos, no muchos como en otras épocas”. No habrá juego de despedida en México: “No podemos traer a los jugadores que están en Europa, no será posible organizar algo así”.