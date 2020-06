Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha dado la recomendación de que los futbolistas que hagan manifestaciones en la cancha en contra del racismo,"no deben de tener un castigo sino una felicitación".

Esto, ante la amenaza en la Bundesliga, de tomar represalias contra las reacciones que han tenido los futbolistas en el terreno de juego ante el caso del estadounidense George Floyd, quien murió asfixiado por un policía blanco en Minessota.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó: "Para evitar dudas, en una competencia de la FIFA las recientes demostraciones de jugadores en los partidos de la Bundesliga merecerían un aplauso y no un castigo.Todos debemos decir no al racismo y a cualquier forma de discriminación. Todos debemos decir no a la violencia. Cualquier forma de violencia".

En la declaración oficial de la FIFA se señala: "FIFA comprende plenamente la profundidad del sentimiento y las preocupaciones expresadas por muchos futbolistas a la luz de las trágicas circunstancias del caso George Floyd.

La FIFA se había expresado reiteradamente que estaba decididamente en contra del racismo y la discriminación de cualquier tipo y recientemente reforzó sus propias reglas disciplinarias con el fin de ayudar a erradicar ese comportamiento.

Puedes leer: "El Liverpool muestra su apoyo a movimiento antiracista"

La propia FIFA ha promovido muchas campañas contra el racismo que frecuentemente llevan el mensaje contra el racismo en los partidos organizados bajo sus propios auspicios.

La aplicación de las Leyes del Juego aprobadas por el IFAB se deja a los organizadores de las competiciones que deben usar el sentido común y tener en cuenta el contexto que rodea los eventos".