Fox Sports, alta audiencia en el título del León, pero lejos de otras finales

Los contratos exclusivos de los derechos de transmisión han provocado que partido de gran relevancia no puedan ser disfrutados por los aficionados al futbol, por ejemplo el que tiene el Club León con la televisora Fox Sports.

La final de vuelta del torneo Guardianes 2020 que disputó ‘La Fiera’ contra Pumas generó alta audiencia, aunque lejos de otras finales. El partido definitorio del torneo mexicano fue transmitido por las señales de Fox Sports, Fox Sports 2 y Claro Sports.

Entre las tres señales se juntó 1 millón 780 mil de teleaudiencia. Fox Sports sumó 1 millón, Fox Sports 2 750 mil y Claro Sports 30 mil televidentes. Esto significó un crecimiento de sus telespectadores, ya que los partidos en temporada regular tienen un promedio de 150 a 200 mil personas.

Sin embargo, el rating de esta final no se puede comparar con otras que no han sido transmitidas por televisión de paga. Por ejemplo la final del Apertura 2019 entre América vs Monterrey tuvo una suma de 23 millones de personas. El Apertura 2018 lo definieron el Cruz Azul y el América. El último título de Las Águilas fue observado por 11 millones 59 mil televidentes.

La primera final que se transmitió en televisión de paga fue en el Clausura 2019, cuando León recibió a Tigres. Este cotejo registró un total de 909,125 mil espectadores. Así que las finales en las que Fox Sports ha sido el encargado de transmitirlas significa un incremento en su audiencia, pero que no se compara con las demás.