Liga MX: Fidel Kuri afirma que no habrá desafiliación en Veracruz

Fidel Kuri afirma que Veracruz no va a ser desafiliado.

"No sé que me están investigando. Esto es un complot de la Federación. Porqué no investigan a los demás. Hacen todo esto para desestabilizar a mis jugadores. No me voy a dejar. Nos vemos el 3 de diciembre".

Ante lo ocurrido con el conjunto escualo en los últimos meses, Yon De Luisa, presidente de la FMF, y Enrique Bonilla, titular de la Liga MX, declararon que se inició un proceso de investigación para conocer la realidad sobre la situación económica de los Tiburones Rojos.

Ver el video completo aquí:

