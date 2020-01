Espectacular asistencia del 'Tecatito' en victoria del Porto

En su primer partido del año, 'Tecatito' Corona colaboró con una asistencia en la victoria del Porto 2-1 ante Sporting Lisboa, y con ello sigue al acecho por alcanzar al líder Benfica.

En uno de los clásicos del futbol portugués, el conjunto de los "dragones" supo ser paciente y aprendió de sus errores para llevarse los tres puntos y afianzarse en la segunda posición del campeonato con 38 unidades, a cuatro de las águilas, con 42.

Gracias a las anotaciones de Moussa Marega, al minuto seis y de Tiquinho Soares al 73’, los entrenados por Sergio Conceicao se llevaron el triunfo de la capital portuguesa; mientras que por los “leones”, Marcos Acuña anotó al 44’.

Corona fue titular los 90 minutos y se desempeñó como lateral derecho y tuvo una gran actuación al ayudar a su equipo, tanto a la ofensiva como a la defensiva.

A los seis minutos de juego, el mexicano observó a Marega y le envió un pase desde la media cancha y ante la mala salida del guardameta Luis Maximiano, el delantero franco-maliense empujó el balón para el 1-0, en los albores del partido.



