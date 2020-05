La pandemia Covid-19 ha frenado al deporte internacional, pero ha unido disciplinas para conocer estrategias para los atletas durante esta situación.

Mikel Arteta, director técnico del Arsenal de la Premier League, contactó a Sean McVay, entrenador de los Rams de Los Ángeles de la NFL, para compartir ideas sobre los protocolos de entrenamientos que tendrán en durante y en cuanto termine la cuarentena por el coronavirus.

Hay que recordar que estas franquicias son propiedad del mismo empresario, el estadounidense Stan Kroenke.



De acuerdo con James Olley, periodista de ESPN, los jóvenes estrategas, de 38 y 34 años de edad, respectivamente, conversaron por más de dos horas, junto al brasileño Edu y Raul Sanllehi, directivos del club inglés.

“Arteta estaba ansioso por explorar con McVay cómo los equipos de la NFL entrenan en unidades con miras a implementar algo similar con los Gunners. Los mini campamentos de entrenamiento virtuales para los equipos de la NFL comenzarán el 11 de mayo y no se espera que las instalaciones estén completamente abiertas hasta julio”, relató Olley.



Mikel Arteta instigated a call with LA Rams coach Sean McVay earlier this week. Edu &, briefly, Raul Sanllehi also involved. Aimed at sharing ideas around training. Also discussed how unit training may work (ie just defenders together etc) in socially-distanced group sessions.

— James Olley (@JamesOlley) May 7, 2020