Se reveló el video en el cual el argentino Emiliano Sala firmó su contrato con el Cardiff. Tres días después, el delantero falleció en un accidente aéreo.

El albiceleste murió el 21 de enero de 2019, cuando el avión que lo trasladaba a Galés, sin papeles oficiales, se estrelló en el Canal de la Mancha.



The video of Emiliano Sala three days before his death

The death of Argentine striker Emiliano Sala shocked world football in early 2019. pic.twitter.com/Z99Tx0unhY

