El martes negro del boxeo mexicano

Le gritaron a Esmeralda desde la tribuna: "Pártele su madre" y ella como pantera que es fue por la argentina Dayana Sánchez, fue por ella, la persiguió, la acasó, le "partió su madre".

Pero al final los jueces levantaron la paleta azul, la de la rival, y México se quedó sin posibilidades de ganar oro en el boxeo.

Martes negro para el pugilismo mexicano, tres semifinales, tres derrotas, todas dolorosas para la disciplina, quizá más la de Esmeralda, llena de optimismo, de esperanza que se desvaneció gracias a la falta de apoyo, a la falta de creer en el deportista.

El primero en caer fue Rogelio Romero, en semipesado, ante el brasileño Marley Machado. Fue clara la superioridad del sudamericano.

Después vino Tamara Cruz, quién cayó ante la canadiense Miriam Da Silva en ligero... Quizá pudo haber tenido más posibilidades.



Pero en la última pelea, la de Falcón fue claro que los jueces no creen en el pugilismo mexicano.

Esmeralda llega a la zona de entrevistas cargando su muñeca, quien también pare e triste ante los ojos llorosos de su dueña.

"No nos queda más que aprender de nuestras experiencias, se hizo lo que se puso... Hice todo lo posible para sacar la pelea, no se pudo"... Y se quiebra.



Vienen los reproches por la falta de apoyo. Vienen lo que podría decirse son pretextos. Esmeralda confieza que desde noviembre del año pasado, no pelea... "Hice una pelea en el preparamericano, fue la única pelea que tuvo para mantenerme en ritmo de combate. Quizá sí hubiera habido más fogueo, no, no quizá, estoy segura que los resultados serían distintos. Es necesario tener fogueo, que los referees conozcan nuestro trabajo, conocer a los rivales".

Esmeralda sabe hablar, sabe expresarse, y por eso se anima a dar el mensaje directo, pero lleno de tintes políticos: "Es un masaje a todos los representativos de las instituciones, si estamos dando resultados con el niño apoyo que tenemos, imaginen lo que se puede hacer con algo. En el preparamericano yo fui una de las que pagó para asistir, deben sentarse a ver qué pueden hacer por el país, porque lo que se busca es solo medallas para el país".

