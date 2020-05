“El León de Gustavo Matosas es similar al de Nacho Ambriz”: Sebastián Maz

Nada como la dicha de ser parte de la historia del León, así se refirió Sebastián Maz al recuerdo de La Fiera y su regreso a la Primera División. Aunque el uruguayo respeta los diversos ciclos, asegura que el actual conjunto esmeralda de Ignacio Ambriz tiene similitudes con el de Gustavo Matosas.

Un día como hoy, pero del 2012, el León de Matosas logró su ascenso, al imponerse en la final de Ascenso MX al Correcaminos. Después de eso, el estratega condujo a los felinos a consolidarse en el Máximo Circuito, escenario del que se ausentaron por una década; Matosas logró un bicampeonato en Liga MX.

“Similitudes, muchas. Es dinámico, gusta de tener la pelota, movilidad y le gusta ser protagonista, este León es más de buscar espacios y el otro, agresivo, vertical, hacía daño por todos lados. Cada que atacaba el León parecía que iba a pasar algo importante”, dijo Maz en charla con EL UNIVERSAL Deportes. “Por época, el futbol va cambiando, ahora es un poco más defensivo, pero ordenado para no equivocarse en la velocidad, la diferencia pasa por los títulos [entre ambos estrategas]”.

¿Qué recuerdas de este llamativo y letal equipos que comandó Matosas y, del cual, fuiste parte?

“Tuve oportunidad de ascender tres veces, esta institución es muy especial, me tocó ganar un primer torneo con Indios de Ciudad Juárez, ascender con Necaxa y ganar el Clausura con León. Fue la mentalidad que nos creó Matosas, no sólo con palabras sino con acciones, porque era un DT que te respaldaba a muerte, Gustavo nos transmitió cosas impresionantes, tenía un grupo con una gran identidad, siempre nos decía quería que todo el mundo hablara de su equipo… Le respondimos con la vida al tipo. En León vivimos un poco de todo, un bicampeonato y donde todo se logró, hasta la afición se acostumbró de ganar por golizas, teníamos que ganar 3-0 como en el ascenso y no de 1-0 .

”Después del ascenso, el León fue un equipo impecable en varios torneos, siempre protagonista, se buscaba el arco rival, había calidad de jugadores. Hoy, Nacho Ambriz lo ha encontrado también, los jugadores se entienden, es un equipo dinámico, de muchos goles y ordenados. Nacho lo hace bien, a veces un sólo partido es el que te deja fuera, un detalle, un error, un fallo… Así es el futbol lamentablemente”, atizó entre risas y una evidente nostalgia por jugar de nuevo.

El exdelantero charrúa, naturalizado mexicano y doble campeón de goleo en Segunda División, también criticó la desaparición del Ascenso MX.

“Es una situación dura, es duro para la gente que se juega el ascenso, de tener medio pase, hay gente con mucho sacrificio, pasó también por el virus (Covid-19), se aprovecharon. Cuántos se quedarán sin jugar si se reglamenta lo de los 23 años, aunque beneficia a los jóvenes. Espero una mejoría a futuro, pero no sé si tan apurada, debió ser progresivo.

“Me parece que un jugador debe vivir esa adrenalina de buscar el ascenso, la emoción, el entusiasmo, compromiso… Todas esas cosas que se viven y sienten, uno trabaja duro y quiere la oportunidad de poder ascender y estar en el máximo circuito. Se van a foguear los chavos, pero no sentirán la emoción de jugar un ascenso que te puede cambiar la vida, eso se va a perder en estas generaciones, la sensación de cuando las papas queman”, advirtió el ahora auxiliar de la Sub-17 del Club León.

Finalmente, entre el aislamiento por la pandemia de coronavirus, el nacido en Durazno, Uruguay, reveló sus planes a futuro.

“Por ahora, por la cuarentena toca estar con los nenes, buscarles dinámicas, llevarla entretenido, lo vas llevando, hacemos videoconferencias con el staff del equipo, ojalá pase lo más rápido posible. El paro del futbol fue lo correcto.

Estoy en las juveniles del León, aprendo más cada día y esperando una oportunidad de dirigir. Ya me titulé [como Director Técnico] hace un año, por suerte pude entrar al club a trabajar”.