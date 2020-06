No sólo en el futbol, el vacío más grande que dejó Christian Benítez fue en su familia, donde este Día del Padre fue recordado con un mensaje especial.

Fabiano Benítez, hijo mayor del fallecido futbolista , compartió en redes sociales su visita al cementerio, donde le rindió un homenaje.

"Claro que siento nostalgia venirte a visitar y poderte decir cosas que me gustaría haberte dicho en persona, papá", expresó el joven, quien tiene el sueño de seguir los pasos del 'Chucho' en el futbol.

"No me dijo cómo tenía que vivir, sino que me ha dejado vivir viendo su ejemplo. Gracias por tu vida, te amo", finalizó la carta colgada en las redes.

En su paso por México, el delantero ecuatoriano militó con Santos Laguna y el Club América, además dejó un destacado legado al llevarse en cuatro ocasiones el campeonato individual de goleo.

Lamentablemente, Benítez perdió la vida a pocos días de haber fichado con la escuadra del futbol de Qatar, El-Jaish SC, a consecuencia de un infarto, el 29 de julio de 2013.

Por su parte, Fabiano sigue su camino en el futbol y constantemente se encomienda al recuerdo de su padre. El año pasado estuvo a prueba en la Sub-17 del Santos Laguna