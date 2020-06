Genaro Gattuso, técnico del Napoli, advirtió que no permite que nadie “arruine” su entrenamiento, y esa fue la razón por la que Hirving Lozano fue echado de este el lunes….

Pero eso no quiere decir que el “Chucky” esté borrado del cuadro napolitano, “sólo perdió un día de entrenamiento”, nada más.

En rueda de prensa, Gatusso habló acerca del incidente que tuvo con el delantero mexicano, y que trascendió gracias a la prensa italiana.

"Quién está cansado, quién no tiene ganas, quién no está lúcido para mí puede quedarse en el vestuario”, dijo el famoso Rino, que como jugador se le distinguió por siempre ser entregado, jugar al límite.

Pero esto no es personal, no va más allá de ser sólo un mal momento: “Pierde un día, no pasa nada".

Eso sí, aclaró que nadie puede ser capaz de echar a perder su trabajo. “No dejo que nadie arruine el entrenamiento, cuando silbo tengo que darlo todo " .

El Napoli se prepara para jugar la final de la Copa de Italia en contra de la Juventus de Turín. Los de Cristiano Ronaldo pasaron sobre el Milan, en tanto que los napolitanos derrotaron 2-1 al Inter de Milan.

