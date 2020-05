Sebastián Córdova considera que su experiencia dentro y fuera del América es suficiente para tener la confianza de jugar en Europa. "Estoy listo", apuntó.

"Me siento listo para irme, lo demás ya depende de cómo me va estando allá", respondió el azulcrema en TUDN, al ser cuestionado si a diferencia de Lainez, su proceso está completo en México.

Desde el año pasado, "las novias" aparecieron para Córdova, con visores del Masnchester United que siguieron sus pasos en Selección Mexicana. Posteriormente, los españoles Betis y Sevilla también lo habrían volteado a ver, lo mismo que el Benfica de Portugal. Mas el futbolista prefiere ser reservado.

"Son rumores, no me ha llegado nada a mí", replicó el atacante de 22 años de edad, tal y como lo adelantó Barra Brava de El Universal Deportes, que por el momento no habían ofertas concretas con la empresa que lo representa, debido a la pandemia mundial de coronavirus que retrasaría su partida al Viejo Continente.

Pero sí expuso los escenarios ideales para exhibirse a nivel internacional: "Me gustaría jugar en una liga como la de Inglaterra, España o Italia, pero todo es un proceso y esperemosque venga lo mejor. Por ahora estoy tranquilo, feliz en América. (Sobre la vuelta d ela Liga MX), no he tenido tanta información, ojalá se vea por la mejor decisión para reanudar".