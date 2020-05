En la hora de las confesiones, Miguel Herrera no defrauda. El técnico del América, si pudiera elegir a futbolistas del resto de los clubes grandes (Guadalajara, Cruz Azul y Pumas), se llevaría a dos cementeros y a un rojiblanco.

¿De quiénes se trata? El timonel americanista dijo al portal 90.minutos que "si tuviera que elegir un jugador de Chivas, me quedaría con José Macías, es un centrodelantero joven, mexicano. Me gusta mucho, hace muy bien las cosas, es el más atractivo del equipo rival, con buena técnica, goleador... Cruz Azul también tiene buenos jugadores, me gustan Orbelín y el 'Piojo' Alvarado".

Sobre su actual plantel, el 'Piojo' mencionó a quienes podrían emigrar próximamente a Europa.



"Son varios, del América tenemos a Nico Benedetti, Richard Sánchez, Federico Viñas, Sebastián Cáceres, Santi Cáseres, Sebastián Córdoba, hay muchos que pueden emigrar".

El estratega también fue cuestionado respecto a su futuro con las Águilas, si le gustaría ser el "Alex Ferguson" del cuadro de Coapa o dar el salto fuera de México.

"Espero salir después de muchos años de la institución. Si no hay una propuesta importante de Europa, me gustaría convertirme en el 'Ferguson' del América. Pero es importante el estarse reinventando, Ferguson estuvo muchos años donde a veces no le iba bien y tuvo que rearmar el equipo. En el América no ganas y ya te quieren correr, hay mucha exigencia".

"[En Argentina] es un futbol muy interesante, cualquier equipo es competitivo. Me encantan las rivalidades de los equipos como Boca y River, hay muchos clásicos. Me encanta cómo juega el River de Marcelo Gallardo, así como también el Boca de Alfio Basile", atizó.

Otro aspecto que 'el Piojo' resaltó, pero con tintes de incertidumbre, es la desaparición de la Liga de Ascenso MX (seis años sin ascenso ni descenso).

"Es una situación difícil, han suspendido el ascenso y descenso por 6 años un poco para fortalecer la Liga de Ascenso que fue perdiendo fuerza. La otra es la parte económica, todos sabemos que el futbol es un deporte, pero también es un negocio, porque hay gente que aporta grandes cantidades de dinero. Con esta situación [del coronavirus] ha venido a ser un momento difícil", remató.

