¿Chivas TV, eres tú?

Después de que Grupo Televisa decidiera que los partidos Necaxa vs Toluca y Santos vs Monterrey sólo se vieran a través de su nueva plataforma digital ViX, la Fecha 2 del Apertura 2022 también tendrá algunos juegos en exclusiva por esa vía y el equipo elegido han sido las Chivas.



Así es que la única forma para observar el encuentro del sábado entre el Guadalajara y el Atlético de San Luis será mediante la aplicación que todavía es gratuita.

Ahora no será por Izzi, Chivas TV, ni mucho menos televisión abierta (Televisa o TV Azteca), por lo que a la afición del Rebaño Sagrado no le quedará de otra más que descargar esa aplicación (si es que todavía no la tiene) para ver a su conjunto.

