Javier Hernández está de manteles largos. El delantero mexicano cumple 32 años de edad, un festejo que entidades grandes de Europa no dejaron pasar.

A temprana hora, el Manchester United de la Premier League le envió, por redes sociales, un mensaje a 'Chicharito'.

"Los mejores deseos, de todos en el Manchester United", destacó la cuenta de Twitter de los Red Devils, mientras que las organizaciones de la Premier League y la FA Cup hicieron lo propio.

Hernández Balcázar dejó en el United un registro de 59 goles y 13 asistencias, mientras que en su paso por el West Ham United anotó 17 y puso una asistencia.

En Alemania tampoco se olvidaron del tricolor. El Bayer Leverkusen le rindió homenaje con un video.

"De la Perla Tapatía para el mundo, ¡hoy celebramos a un gran futbolista y excelente ser humano! Feliz cumpleaños, siempre te llevamos en el corazón", manifestó el conjunto de las Aspirinas, en Twitter.

Con el Bayer, 'Chicharito' logró 39 anotaciones y ocho pases a gol.

Best wishes from everyone at #MUFC, @CH14_ pic.twitter.com/FHgP5lQowe

— Manchester United (@ManUtd) June 1, 2020