Cevher Toktaş, jugador del Bursa Yildirim Spor de Turquía, confesó haber asesinado a su hijo, de apenas cinco años de edad, porque “no lo quería".

El diario turco Daily Sabah, dio a conocer este hecho realizado hace apenas once días.

Toktas, volante de 32 años, ya se encuentra detenido.

“Presioné la almohada sobre mi hijo, durante 15 minutos presioné la almohada sin levantarla y mi hijo estuvo luchando. Cuando no se movió llamé a los médicos para que no sospecharan”, dijo en su declaración a la policía.

De primera instancia, los médicos pensaron que la muerte se debió al Covid-19, ya que había ingresado al hospital por tos y fiebre, pero dada la confesión, descartaron esta opción.

La razón de este crimen fue sólo una: “No lo quería. Desde su nacimiento nunca lo amé, no sé por qué No me gustaba, no lo quería, y no tengo ningún problema mental “.

La pena a la que se enfrenta el asesino, es la de cadena perpetua.