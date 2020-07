El último Clásico Nacional no tiene un buen recuerdo para el defensa central, Antonio Briseño, después de la fuerte y aparatosa entrada que propinó al 10 azulcrema, Giovani Dos Santos.

Ahora, previo a una nueva edición de este partido, Briseño aseguró no haber cambiado su estilo de juego después de lo ocurrido en el último Clásico en liga, aunque desde entonces, ha realizado más trabajos para perfeccionar los tiempos en llegar a las jugadas divididas.

“Fue algo que no fue la mejor entrada posible. Las experiencias que vas teniendo en los partidos van moldeando tu forma de jugar, agarrando lo bueno. Tengo 26 años, tengo que aprender de todas las experiencias que me pasan, buenas o malas y claro que sí, no cambió mi forma de jugar, pero si cambió mi forma del ‘timing’, hablé con el profe Tena y me pusieron más trabajos de ‘timing’ y es buenísimo”.

Desde entonces, sólo hubo un cambio que decidió realizar Antonio Briseño y eso fue el estilo de zapato que utiliza dentro del terreno de juego. Durante aquel partido ante las águilas, el tachón de metal jugó un papel fundamental para el corte que realizó en el muslo de Giovani Dos Santos, ahora, “Pollo” regresó a los aditamentos de plástico.

“Lo único que sí cambié, en Portugal, cuando estaba en Europa, usaba de metal (tachones), ahorita ya no uso de metal, uso zapato normal, porque son zapatos muy buenos, porque tienen el tachón un poquito más alto de lo normal entonces no te resbalas. Con el taquete de plástico es más que suficiente para jugar y más siendo defensa, es lo único que cambié, ya lo probé, llevo más de 200 entrenamientos desde diciembre que no me he resbalado”.

“Ganarle al América, hasta en las canicas”

Antonio Briseño, defensa central del Guadalajara, demuestra un compromiso total para el partido de este jueves y asegura que ante los azulcremas no hay otra opción más que ganar, sin importar la situación o el contexto.

“Tenemos que comprometernos a ganar, ya si te da un pase a donde sea es el extra, pero al América se le tiene que ganar si o si, porque es el Clásico Nacional y el que todo mundo y todo México espera, no sé si obligación, pero es un ganar sí o sí. Al América se le tiene que ganar hasta en las canicas”.

Briseño deja en el olvido lo sucedido con Giovani Dos Santos y ahora el enfoque es cien por ciento en conseguir la victoria y disputar el partido como si fuera oficial, pues la palabra ‘amistoso’ no existe en el diccionario de los Clásicos Nacionales.



“Para mí no, enfrentar al América yo lo veo más como un clásico, un partido que tienes que ganar, salir por todo y lo veo de esa forma. Es una bonita rivalidad que tenemos, para nosotros ya no es pretemporada, es un partido lo más real de liga y más que es el América, contra ellos no hay amistosos, nos enfrentamos en Estados Unidos y los enfrentamos como tal, entonces estamos para ello, para ganar, para pensar en la victoria”.

Chivas enfrentará este jueves al América por las semifinales de la Copa por México. El ganador disputará la final el domingo, previo al arranque del Guard1anes 2020.