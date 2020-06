Henry Martín, delantero del club América, admitió su entusiasmo por regresar a las canchas y mostrarse en el Apertura 2020, aunque los cambios de formato y medidas sanitarias no le preocupan.

Si el torneo caerá en la mediocridad por el repechaje, el atacante azulcrema, mediante una videoconferencia, no consideró “ventanas ni desventajas, ¿por qué habría ventaja y desventaja?, todos estaremos con las mismas oportunidad de estar entre los primeros cuatro directos, es diferente pero interesante (el formato), todos van a querer luchar y estar entre los primeros cuatro, creo que el torneo será más fuerte y competitivo, todos van a estar en esos ligares”.

Incluso, el jugador azulcrema fue claro en que no extrañará el videoarbitraje, si es que éste no se implementa durante el Apertura 2020.

“Tenemos asuntos con el VAR pendientes”, dijo en tono de broma el delantero. “Pero no, mucho tiempo jugamos futbol sin VAR, no pasaba nada, el árbitro es humano y se equivoca… No lo extrañaría, para mí viene siendo lo mismo”.

El siguiente semestre tendrá como novedad el equipo Mazatlán FC, antes la franquicia Monarcas Morelia. Al respecto, Henry opinó que “ la verdad que Sinaloa es un gran estado, en Mazatlán me tocó pretemporada cuando jugaba con Tijuana, me gustaba mucho, hay demasiado calor como en Mérida, pero al final de cuentas el estadio se ve bonito, lo están haciendo muy bien, hay jugadores que conocemos también, será importante una nueva plaza, el reto de los jugadores de ir a nueva ciudad, con nuevo equipo, divertido afrontar estas cosas y retos”, y advirtió a la nuevas escuadra de la Liga MX. “Será ganarles sí o sí, que vean lo complicada es la Primera División”.

Por la pandemia de coronavirus, el torneo de Liga MX arrancará con partidos a puerta cerrada; sin embargo, el delantero de las Águilas sólo piensa en la pretemporada y comenzar el certamen.

“Imagínate, en las pruebas de Covid-19 podía ver a mis compañeros entre los carros, sí nos emocionamos de vernos pero con ganas de gritarnos cosas, hacernos bromas, por videollamada no es igual molestar a los compañeros, estamos desesperados por volver, los jugadores y los medios quieren retomar todo como antes.

“(Herramientas como sonido ambiente de estadio), pues no nos damos cuenta con lo que pasas afuera de cancha, sólo cuando la pelota sale, se pausa o alguien se lesiona es cuando escuchamos a la gente, me parece bien, al final no afecta aunque es mejor que jugar en silencio, no es igual que ver al público gritando, que me insulten, pero todo apoya y más para la gente que ve los partido desde sus casas”, finalizó.