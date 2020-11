Miguel Herrera, técnico del América, prefirió no polemizar por el gol que no le validaron a Henry Martín en el juego contra los Tigres. Pero el delantero mexicano no es de la misma opinión.

Puedes leer: "América vence a los Tigres y clasifica directo a la Liguilla"

El ariete de las Águilas, reclamó por medio de las redes sociales, Twitter: que el tanto que le fue anulado por supuestamente pegar en la línea de gol, debió contar ya que no había una toma contundente para echar para atrás la primera decisión arbitral.



No hay imagen contundente en donde se vea que ésto no fue gol para cambiar la decisión que ya se había tomado... Maaaal https://t.co/6k2XFU6vd7 pic.twitter.com/GPD0r0EnD0 — HENRY MARTIN (@HenryMartinM) November 2, 2020

“No hay imagen contundente en donde se vea que ésto no fue gol para cambiar la decisión que ya se había tomado... Maaaal”, escribió el atacante nacido en Mérida, Yucatán. Al final, América derrotó a los Tigres 3-1, pero el gol de Martín no contó y se quedó en seis, siendo el mejor goleador mexicano del momento.