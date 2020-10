Amenazan a jugadora de Tigres y no viaja con el equipo

La jugadora de Tigres femenil, Greta Espinoza, defensa central, ha sido amenazada vía redes sociales por una persona.



En un par de mensajes publicados en la cuenta @naye_fel, se lee un par de amenazas a la futbolistas y a su familia, a las cuales arrobó:



“Ya voy para la privada colinas de California a ver a tus papás Greta, espero ahí llegues tú o te voy a dar en donde más te duele… SI NO ESTÄS CONMIGO NO ESTÄS CON OTRO”, es escribió mostrando un pase de abordar de un avión con rumo a Tijuana, saliendo de México, fechado el martes 13 del mes en curso.



En un segundo mensaje arrobó también al club Tigres: “Le haré algo a tus papás hoy, ya voy para el aeropuerto de Tijuana, pensaba ir a MTY pero nel… voy directo a darte donde te duele con tus papás en la privada donde viven en la colonia Colinas de California. SI NO ME VES AHÍ LES HAGO ALGO ME VALE MADRE”.



Por esta razón la futbolista no viajó a la ciudad de Aguascalientes donde su equipo jugaría ante Necaxa.



La cuenta de donde procedieron los mensajes, ya no existe en Twitter.



Hasta el momento, el club regio no se ha manifestado al respecto.



Greta Alejandra Espinoza Casas de 25 años, es originaria de Tijuana, Baja California, y juega en los Tigres desde 2018.