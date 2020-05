Albert a Enrique Bonilla: Niños en ceremonias protocolarias son un chantaje vulgar 

"Juega limpio, siente tu Liga" se ha vuelto la frase más popular en el futbol mexicano, pero hay quien cree que se trata de una farsa para manipular a la afición. Puntualmente, Carlos Albert.

Durante una entrevista por La Octava Sports con Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, el periodista cuestionó las decisiones tomadas recientemente y el respeto que tiene por los aficionados. Todo marchaba apegado al libreto; sin embargo, decidió sustituir su última pregunta por una peculiar crítica.

"Me resulta repulsivo ver a un niño salir con un balón a decir: 'juega limpio, siente tu Liga', cuando esa Liga no nos representa a los que pensamos que el deporte tiene que ser limpio, transparente y abierto. Me parece que es un chantaje muy vulgar tomar un niño, ponerlo ahí con un bajón a que dé fe de que la Liga se maneja muy bien, cuando se maneja muy mal", dijo.



El dirigente se resignó y respondió: "La crítica siempre es bienvenida. Podré estar o no de acuerdo, pero siempre se aprende de algo. Esto es un trabajo".

Albert ha sido uno de los personajes más críticos con respecto a la gestión de Bonilla y, antes de cerrar su participación, aprovechó para preguntarle si alguna vez dice que no a los directivos, durante las juntas que sostienen.

El mandamás del circuito del balompié local aseguró que sí ha tenido que "tomar el liderazgo" en algunas ocasiones, aunque suele respetar lo que deciden en conjunto los dueños de los clubes. Como ejemplo, se refirió a la decisión de eliminar temporalmente el descenso y el ascenso, determinación que dijo fue consensuada por una votación de la Asamblea.

