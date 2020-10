Entre lesiones, expulsiones, convocados a la Selección Mexicana y positivos a Covid-19, se vivirá una edición más del Clásico Capitalino entre América y Pumas.

Bueno, no para todos. Adrián Chávez, leyenda americanista, considera que el duelo entre Águilas y universitarios no es todavía un Clásico.

En entrevista para EL UNIVERSAL Deportes, el exarquero azulcrema señaló que para él sólo hay un clásico y es el América vs Chivas. La rivalidad entre los capitalinos, en cambio, queda únicamente en la cancha.

"Tuve la fortuna de jugar muchos partidos contra Pumas y dos finales, una perdida y una ganada. Conforme jugaba en América me daba cuenta que el partido iba crecreciendo. Antes los dos equipos peleaban para ver que equipo sacaba más jugadores, desgraciadamente ya no es así. Ambos tienen pocos canteranos", señaló el también exarquero de Pumas.

Chávez Ortiz explicó su rivalidad contra Guadalajara y cómo se vivía fuera de la cancha.

"Contra Pumas fuera de la cancha, salíamos y muy cuates cuando nos encontrábamos mucho en la Selección. A diferencia de cuando pasaba con Chivas, sí había cierto recelo hasta en la Selección y con Pumas todo quedaba en la cancha, acá uno tiene el respaldo de la universidad y otro de la televisora", aseveró.

En el pasado Clásico Nacional, jugadores de ambos equipos se quedaron a bromear en la cancha después del encuentro y hasta intercambiaron playeras. Situación que respeta, pero no comparte el histórico guardameta.

"Hay que respetar. Hoy los jugadores están en un equipo y en otro y en otro. Por ejemplo (Jesús) Molina antes estaba en América y hoy defiende a Chivas. Hay que respetar, mas no es válido para los americanistas. Antes a nosotros, no imagínate si cambiábamos camiseta con alguien de Chivas, José Antonio Roca o Carlos Reinoso te corrían, el mismo directivo Panchito Hernández. Eso como aficionado sí lo repruebo", sentenció el exmeta más ganador en la historia del América.

SOBRE LA AUSENCIA DE OCHOA Y TALAVERA

"Creo que tiene ventaja el América. Óscar (Jiménez) viene de más tiempo. Tiene más experiencia y no es un portero que digamos '¿Puede o no puede?' porque ya lo ha demostrado, por algo está en América, ahí pueden tener dos o hasta tres porteros del mismo nivel. Oscar tiene el nivel para sacar los partidos que se le determinen y si Ochoa se descuida por qué no, le puede quitar el lugar. Así decían de mí con Héctor Miguel Zelada y mira, después yo fui el titular".