El Washington Football Team contrató a Jason Wright como su presidente, nombramiento que lo convierte en la primera persona de raza negra en asumir ese cargo en la historia de la NFL.

A sus 38 años, será también el presidente más joven en la Liga y se hará cargo de las operaciones empresariales de la organización mientras que el coach Ron Rivera mantendrá el control de las decisiones deportivas.

Wright, quien fue runningback durante siete años con Atlanta, Cleveland y Arizona, fue capitán con los Cardinals y su representante en el sindicato de jugadores durante las negociaciones laborales en 2010 y 2011.

