Tom Flores, hijo de mexicanos, fue seleccionado como finalista ingresar al Salón de la Fama de la NFL.

El exentrenador registró un récord de 105 victorias y 90 derrotas durante su paso por los Raiders –tanto en Oakland como en Los Ángeles–, con los que ganó dos Super Bowls (XV y XVIII), y en los Seahawks de Seattle.

En nueve temporadas con los californianos, tuvo una efectividad de 62 por ciento, incluido un récord de 8-3 en los Playoffs.



You can't tell the story of professional football without Tom Flores. #FloresToCanton

— Las Vegas Raiders (@Raiders) August 18, 2020