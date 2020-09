La defensa de los Seahawks derribó al mariscal de campo Cam Newton, en la yarda 1, en la última jugada del partido que el equipo de Seattle ganó este domingo por 35-30 a los Patriots de Nueva Inglaterra.

Newton guió a los Patriots 80 yardas en los momentos finales, tratando de estropear la actuación del mariscal de campo de Seattle Russell Wilson, quien igualó el récord de su carrera con cinco pases de anotación.

Newton y los Patriots alcanzaron la yarda 1 en un pase al receptor abierto N'Keal Harry con 3 segundos por jugarse. En la última jugada, Newton intentó correr con potencia hacia la izquierda, pero el ala defensivo L.J. Collier lo derribó en la jugada más importante de su joven carrera.

Newton, quien tuvo dos touchdowns por tierra en el partido, nunca se acercó a la línea de gol y la línea lateral de Seattle (2-0) estalló en celebración. A pesar de la derrota el nuevo mariscal de campo de los Patriots (1-1) estuvo excelente en su primer partido como visitante con Nueva Inglaterra lanzando para 397 yardas, un touchdown y una intercepción.

Newton corrió para otras 47 yardas, pero no pudo obtener los últimos tres pies para darle la victoria a los Patriots. Wilson fue magistral en el otro lado, completando 21 de 28 pases para 288 yardas, siendo el cuarto partido de su carrera con cinco pases de touchdown.

Tyler Lockett, DK Metcalf, David Moore, Freddie Swain y Chris Carson se turnaron para celebrar en la zona de anotación. Carson fue el último, corriendo bajo un arco iris de 18 yardas de Wilson en la zona de anotación para el parcial de 35-23 y 4:32 minutos por jugarse de partido.

Pero Newton no había terminado. Su segunda carrera de TD llevó a Nueva Inglaterra a 35-30 con 2:16 minutos para el final. Fue el octavo partido de su carrera con al menos dos anotaciones por tierra, estableciendo un récord de la NFL.

Nueva Inglaterra mantuvo a los Seahawks a un triple y out después de que Seattle lanzó en tercera y 1 yarda y Wilson no pudo conectar con Lockett en un tiro profundo. Newton necesitó solo cinco jugadas para mover a New England de sus 19 a las 36 de Seattle con 41 segundos por jugarse.



Después de una penalización, Newton encontró a Edelman para 18 yardas hasta las 13 de Seattle con 20 segundos por jugarse y la pareja estuvo a punto de conectar de nuevo en la zona de anotación, pero el pase de Newton fue alto con 9 segundos restantes.

Newton encontró a Harry, pero fue detenido en la 1 y Nueva Inglaterra usó su tiempo muerto final, preparando el escenario para la última jugada. Edelman terminó con ocho recepciones para 179 yardas, siendo otro de los destacados de los Patriots.

Wilson se convirtió en el primer mariscal de campo en la historia de los Seahawks en lanzar al menos cuatro touchdowns en partidos consecutivos después de haber tenido cuatro lanzamientos de anotación en la primera semana contra los Falcons de Atlanta.