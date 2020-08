Ron Rivera, head coach de Washington, fue diagnosticado con cáncer en los ganglios linfáticos, pero aseguró que se encuentra en una etapa temprana y puede ser tratado. Rivera compartió la noticia con su equipo, que se prepara para la campaña 2020de la NFL, el jueves por la noche.

Puedes leer: "¿Qué le ofrece la Juventus al Wolverhampton por Raúl Jiménez?"

Para Rivera, de 58 años, es “el mismo negocio como siempre”. Sin embargo, existe un Plan B, en caso de que no pueda entrenar, compartió a Adam Schefler, de ESPN. De acuerdo con reportes locales, la condición de Rivera lo pone en mayor riesgo en caso de que contraiga Covid-19.

Ron Rivera told his team tonight that he had cancer. "Some were stunned. A bunch came up and wished me well. I said, 'I’m going to be a little more cranky, so don’t piss me off.' "

— Adam Schefter (@AdamSchefter) August 21, 2020