Kirk Cousins, quarterback de los Vikings de Minnesota, le viene o le va si se contagia de Covid-19 durante la temporada 2020 de la NFL. “Si me muero, me muero”, comentó el pasador en el podcast de Ringer 10.

Cousins, titular de Minnesota y quien este año recibirá 33 millones de dólares por sus servicios, se dijo despreocupado por el virus que ha matado a 185 mil personas en Estados Unidos.

Al QB se le preguntó en una escala del uno al 10, cuál era el nivel de su preocupación de disputar una campaña rodeado del coronavirus, que ha alejado a miles de aficionados de los estadios por prevención de contagios masivos durante los partidos.

"Si uno es la persona que dice que las máscaras son estúpidas y que todos ustedes son un montón de roedores y el 10 es que no dejaré mi baño durante los próximos 10 años, ¿dónde quedaría?. No voy a llamar estúpido a nadie, para no meterme en problemas… pero estoy por un .000001”, respondió Cousins.



“Quiero respetar las preocupaciones de otras personas. Para mí, personalmente, si solo estás hablando de que nadie más puede contraer el virus, ¿cuál es tu preocupación si pudieras contraerlo? Diría que voy a seguir con mi vida diaria. Si me contagio, lo aguantaré. Dejaré que la naturaleza siga su curso, basado en la supervivencia del más apto. Voy a estar bien; incluso, si muero, me muero. Me siento en paz con eso”.

El egresado de Michigan State remató: “Los cubrebocas son para respetar a otras personas y no tiene que ver con lo que pienso”. Por lo pronto, los Vikings, que abren su campaña el domingo 13 frente a los Packers, no tendrán aficionados en el US Bank Stadium en septiembre.