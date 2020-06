Hace más de una semana, se supo que Ezekiel Elliott, como algunos otros jugadores de los Cowboys, arrojó positivo en una prueba de Covid-19, pero no se conocía el efecto que éste tuvo en su cuerpo.

Por primera vez, el corredor se refirió al tema y reveló que, a diferencia de otros deportistas contagiados, presentó algunos de los síntomas más comunes de la enfermedad.

"Diría que hubo tal vez uno o dos días en los que tuve síntomas y aun entonces no estuvo tan mal. Tuve tos y me faltaba algo el aire para respirar, pero ahora me siento bien, me siento normal", apuntó, en una videoconferencia desde su aislamiento.

LEER TAMBIÉN: Se retiran dos golfistas más por casos de Covid-19 en el PGA Tour

'Zeke' dio a conocer que aún no puede entrenar y, aunque su estado de salud ha mejorado considerablemente, prolongará su etapa de recuperación durante algunos días más.

"Decidí que no pasará nada si espero otra semana y me doy un poco más de tiempo para descansar", explicó.

Por ahora, la NFL mantiene en pausa toda la actividad de campo en las instalaciones de los equipos.

Con los mini-camps cancelados por precaución, se espera que sea a finales de julio cuando los equipos comiencen sus campamentos de pretemporada.

Ezekiel Elliott with a coronavirus update: “I would say I had maybe one or two days when I felt symptoms. Even then, it wasn’t too bad. I had a cough and a little bit of shortness of breath. Now, I feel good. I feel normal.”

(Video: @JoriEpstein) pic.twitter.com/vuqTtIw4Uz

— Jon Machota (@jonmachota) June 24, 2020