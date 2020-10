El partido entre Rams y Giants (17-9) terminó bastante caliente, con una riña en el centro de la cancha, entre Jalen Ramsey (Los Ángeles) y Golden Tate (Nueva York)… quienes alguna vez fueron cuñados.



Después del conato de bronca, los compañeros separaron al esquino y receptor, pero no todo terminó ahí, ya que, según Jordan Raanan, Ramsey esperó a su rival en la puerta del vestidor de los visitantes en el SoFi Stadium; sin embargo, no pasó a mayores.

Durante el partido, el defensivo detuvo al jugador de los Giants y lo estrelló sobre el pasto sintético del moderno recinto californiano.



