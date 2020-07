El Comisionado de la Liga de Fútbol Americano Profesional (LFA), Alejandro Jaimes, sostuvo que el certamen no le debe salarios a ninguno de los jugadores de los ocho equipos en los que participaron la temporada 2020.

Jaimes negó tales adeudos, luego de que un audio de un jugador de Mexicas - del cual EL UNIVERSAL Deportes tiene una copia- revelara que le debían dos partidos y que ese monto ascendía a 3,200 pesos.

"Me extraña. No le debemos a ninguno de los jugadores", sostuvo en entrevista con esta casa editorial. "No tenemos ninguna deuda, tampoco con los entrenadores, a los que se les paga quincenalmente".

A ambos directivos también se les preguntó sobre el caso de Graghanti B.E.A, la empresa que sobresale como figura patronal para algunos jugadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los contratos del 2019. La investigación se publicó en las páginas de esta casa editorial El 24 de mayo del año pasado.

"No conozco a esa empresa. Es cierto que durante ese año se contrató a una empresa de outsourcing, porque la Liga no tiene la capacidad en su departamento de recursos humanos para registrar 400 jugadores. Para este año está dada de alta como LFA. Es difícil que la Liga pueda evadir que nosotros somos los patrones con los jugadores, porque somos visibles fácilmente", agregó Jaimes.



Orozco negó que conociera a esa empresa, la cual se dedica a promover empleos en restaurantes y otros negocios en zonas de la Ciudad de México como Coyoacán y Santa Fe, según su actividad en Facebook. En su momento, se buscó a dicha empresa, pero negaron tener relación con la Liga.

"Cómo franquiciatario, nosotros damos nuestra parte económica al inicio de la temporada. La Liga se encarga de gestionar y hacer el trabajo en esa parte", dijo Francisco Orozco, franquiciatario de Dinos de Saltillo. .

Tanto Orozco como Jaimes pidieron derecho de réplica, luego de que este diario publicará una nota, el domingo por la noche, en la que se tocaba el tema de la renuncia del coach de Osos de Toluca y en la que se recapitularon las irregularidades en cuanto a la puntualidad de pagos de los salarios de los jugadores en temporadas pasadas.

Ambos directivos reconocieron adeudos a proveedores, pero también dijeron, sin especificar nombres, que a ellos también les debían una cantidad de dinero.

"No volveremos a jugar en 2020. Regresaremos en 2021 y esperamos hacerlo con los ocho equipos y los ocho empresarios que tuvimos esta campaña", finalizó Jaimes.

