Exporteros niegan que Guillermo Ochoa esté acabado

La goleada que sufrió la Salernitana frente al Atalanta (8-2) en la Serie A, con Guillermo Ochoa en el marco, puso en duda la capacidad del mundialista mexicano... Otra vez.

Pero por mucho que se piense que el cancerbero surgido en el América está “acabado”, luego de esta derrota, expertos en la portería manifiestan que se levantará, porque Memo aún tiene mucho que dar bajo los tres palos.

Adrián Chávez, el arquero más ganador en la historia del América, manifiesta que se debería agradecer que Ochoa está representando al país en un futbol de primer mundo, como el de Italia: “En 2018, dijeron que fue uno de los mejores porteros del mundo, y ahora quizá no brilló tanto, pero no quedó duda de que es uno de los mejores en la historia de México, sino que el mejor”.

Ochoa está vigente y “no se le puede achacar nada de esta goleada. La defensa de este equipo está bastante limitada, es malísima. Ojalá no le pase lo mismo que en el Ajaccio [en Francia], donde parecía que los defensas jugaban para el rival, dejaban pasar todo y hasta los pases se los daban al delantero del otro equipo”.

Alberto Aguilar, por su parte, indica que la decisión de Memo de irse a un equipo de la parte baja del Calcio, “no entiendo por qué la tomó. Aquí podría haber sido titular en cualquier equipo. Es complicado, pero él sabrá; ahora vive una situación complicada, despidieron al técnico, no se sabe qué pasará”, mencionó quien fuera entrenador de porteros, con Ochoa Magaña incluido, en tres Copas del Mundo.

Aguilar es sincero: “No he visto a fondo los juegos de Memo, y reitero que me sorprendió que se haya ido, pero saldrá adelante, tiene carácter, temple y es un gran portero”.

En los tres juegos que ha tenido con la Salernitana, Ochoa ha recibido 11 goles, pero la responsabilidad en su portería no es toda suya. “La gente de futbol, los que fuimos porteros, sabemos que mucho valemos por la defensa que se pueda tener. El Barcelona, el gran Barcelona, tenía un porterito muy regular [Víctor Valdés], que al final fue considerado como uno de los mejores de su época, pero por la gran defensa, dice Chávez.

La portería también tiene su lógica: “Un buen portero va a sufrir con una mala defensa, pues no son Superman. Memo saldrá adelante, pero también necesita que lo ayuden de alguna forma”.