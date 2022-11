Enrique 'Perro' Bermúdez arremete contra Televisa previo a Qatar 2022: "Me hicieron grilla"

Enrique Bermúdez vivirá en Qatar 2022 su último mundial como el narrador estelar de la cadena TUDN, un hecho que lo llena de orgullo por su enorme trayectoria en los micrófonos y la televisión mexicana.

El 'Perro', quien se encuentra próximo a viajar a tierras mundialistas, compartió en el podcast "Reporteros del Tri", junto a su amigo y excompañero Miguel Gurwitz, uno de los momentos más complicados de su trayectoria.



Bermúdez de 72 años, narró cuando fue víctima de "grilla" por parte de un grupo de Televisa, mismo que intentó quitarle la narración de los juegos de la Selección Mexicana.

“Me hicieron grilla, tú lo sabes, me hicieron bastante grilla. Sobre todo me quisieron quitar a la Selección Nacional y no pudieron, no pudieron. Yo puedo ser el mejor o el peor, eso lo decide el público, pero tengo algo que me hace destacar un poquito, soy diferente, tengo un sello diferente a los demás”, destacó.

Por último, la histórica voz del futbol mexicano, agregó que en esos momentos el apoyo de los aficionados fue muy importante para regresarlo y permitirle seguir acompañando al Tricolor.

"Soy muy humilde, pero ¿sabes qué?, me quiere mucho la gente", finalizó.