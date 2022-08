El “efecto Dani Alves”, a prueba fuera del cubil

“Los Pumas de Dani Alves”, ya todos los conocen así y el mismo equipo actúa de esa forma; hoy salen por primera vez de casa desde que el brasileño llegó al futbol mexicano.

Sin contar la horrorosa visita a Barcelona.

Los felinos van a San Luis a enfrentarse con el Atlético.

Dani Alves ha vivido tres juegos en casa: Mazatlán y Monterrey, juegos donde salieron tablas, para después vivir la derrota ante el América que dejó el orgullo herido, al técnico tambaleándose y al astro señalado como uno de los principales responsables de la mala racha.

Pero es hora de darle vuelta a la página y los jugadores están muy conscientes de que ya no sirve el puntito que tranquiliza, necesitan celebrar con victoria, les urge sumar de a tres.

“Tocamos fondo, así pasa en estos clubes, pero queda mucho por delante y ya pensamos en el siguiente duelo, que vamos a ganar entre todos”, reconoció el delantero Diogo de Oliveira.

“Empates ya no sirven, vamos a salir para ganar”, añadió el atacante de 25 años de edad.

En Pumas cerraron filas, se han encerrado para decirse las cosas de frente. No es para menos, desde hace un mes que no ganan, llevan cuatro juegos en fila sin victoria, lo que los hizo pasar de ser el equipo de moda en la Liga MX a estar cerca de ser el hazmerreír. “Lo platicamos, estamos en una fase donde no ha caído el gol, pero apoyamos a quien juegue. Estamos muy unidos”.

Pumas llega al duelo empatado en puntos con el Atlético de San Luis, ambos tienen ocho unidades, ambos desean festejar. Los empates no sirven.