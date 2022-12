¿Cuál es la situación de Hugo Ayala?

Hasta hace unas semanas, todo indicaba que Hugo Ayala continuaría su carrera en el Atlético de San Luis, pero han pasado los días y el central simplemente no se ha aparecido por los rumbos de La Presa, y aparentemente no se presentará. Ayala ganó un un sinfín de títulos con los Tigres, y su intención era terminar su carrera ahí, lo que la directiva y el nuevo cuerpo técnico no permitieron y le buscaron cabida en el San Luis, lo que no le gustó al veterano.

