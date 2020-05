Pese a que ligas como la francesa y la holandesa dieron por concluido su campeonato y otras siguen en vilo como la italiana, debido a la pandemia de coronavirus, en Alemania e Inglaterra ya se preparan para reanudar.

La Bundesliga continuará su jornada 26 el próximo 16 de mayo, con altas medidas sanitarias, razón por la que los cotejos se disputarán a puerta cerrada.

Mientras que la Premier League todavía tendrá que esperar hasta mediados de junio (tentativo, el día 12). Aunque los conflictos no se han hecho esperar, debido a que los dueños de los derechos de transmisión se niegan a pasar los juegos en televisión abierta.

Pero con la magia de la televisión, el mundo podrá ver de vuelta los siguiente encuentros de Alemania:

16 de mayo

Borussia Dortmund vs Schalke

Hoffenheim vs Hertha

Leipzig vs Friburgo

Augsburgo vs Wolfsburgo

Fortuna Dusseldorf vs Paderborn

Eintracht Frankfurt vs Borussia M‘gladbach

17 de mayo

Colonia vs Mainz

Union Berlin vs Bayern Múnich

Werder Bremen vs Bayer Leverkusen