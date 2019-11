Una temporada de récords para Carlos Vela en la MLS fue más que suficiente para que el delantero mexicano de Los Ángeles FC sea proclamado como el MVP (Jugador Más Valioso) de la liga.

Vela fue consagrado con el trofeo Landon Donovan al mejor jugador de la liga el lunes.

En su segunda temporada en la MLS tras llegar procedente de la Real Sociedad de España, Vela firmó 34 goles para eclipsar el récord previo de 31 que el atacante venezolano Josef Martínez fijó el año pasado con el Atlanta United.

