Canelo Álvarez, en el Top 10 de los deportistas mejor pagados del mundo

A pesar de la derrota sufrida ante Dmitry Bivol en el T-Mobile de Las Vegas, el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez se encuentra en el Top 10 de los deportistas mejores pagados del mundo, según Forbes.

La famosa revisa estadounidense puso al ‘Canelo’ en la octava posición de los deportistas que más ganancias tuvieron en el último año con una cifra de 90 millones de dólares, de los cuales se toman en cuenta los contratos y patrocinios.



Cabe destacar que el pugilista mexicano es el único boxeador que figura en esta lista de 10 personajes. No es la primera vez que Álvarez aparece en este tipo de listas. Anteriormente, Forbes lo colocó en el puesto 48, con una ganancia de 34 millones de dólares.



Leo Messi, $130M

LeBron James, $121.2M

Cristiano Ronaldo, $115M

Neymar, $95M

Steph Curry, $92.8M

Kevin Durant, $92M

Roger Federer, $90.7M

C. Alvarez, $90M

Tom Brady, $84M

G. Antetokounmpo, $81M pic.twitter.com/BdHBAarzV5

