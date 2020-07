La estrella de los Braves de Atlanta, Freddie Freeman, reveló que sintió que podía morir, luego de que sintiera los síntomas más severos del Covid-19, cuando padeció esta enfermedad hace algunos días.

“Dije una pequeña oración esa noche. Nunca he estado con tanta fiebre antes en mi vida. Mi cuerpo estaba realmente muy caliente, así que dije 'Por favor Dios, no me lleves'. No estaba listo (para morir). Fue preocupante esa noche", sostuvo Freeman en una rueda de prensa.

El primera base de los Braves reconoció que un viernes se midió la temperatura y el termómetro marcó los 40 grados centigrados. Lo anterior, lo llevó a pensar que su vida estaría en peligro e incluso pensó en notificar al mánager de la novena.

El pelotero pensó, incluso, en que lo trasladarán de emergencia en una ambulancia a un hospital cercano para que lo atendieran.

"Dos minutos después de tomarme la temperatura, volví a medírmela. Tenía 39.8, luego 39.2 y 39.6, así que pensé 'Bien, si vuelvo a superar los 40, probablemente empiece a llamar el teléfono y que me lleven a un hospital", agregó el beisbolista.

Freeman superó la enfermedad a los pocos días y ya se incorporó con los Braves a sus entrenamientos de pretemporada para iniciar la campaña acortada de las Grandes Ligas.