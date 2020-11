Cody Bellinger seguirá “golpeando rocas muy, muy lejos”, pero ahora lo hará en la nueva entrega del videojuego Assassin's Creed.

El jardinero de los Dodgers, quien acaba de conquistar la Serie Mundial, anunció que tendrá su personaje en Assassin's Creed Valhalla, videojuego ambientado en la época vikinga.

“¡Grandes noticias! Soy un asaltante vikingo que juega beisbol en el nuevo Assassins Creed. Me divertí mucho trabajando en este proyecto con Ubisoft a principios de este años y estoy emocionado de compartirlo con ustedes”, escribió en sus redes sociales el pelotero de Los Ángeles.



BIG NEWS! I’m a Viking raider who plays baseball in the new @AssassinsCreed game. Had so much fun working on this project with @Ubisoft earlier this year and I’m excited to share it with you all. Out Nov 10 on major consoles! pic.twitter.com/w1n1ySdZJR

— Cody Bellinger (@Cody_Bellinger) November 4, 2020