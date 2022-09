Arturo Brizio cree que en TV desorientan a la afición; desconocen el VAR

Con la llega del VAR a México en 2018, se creía que la polémica iba a terminar de golpe, pero no fue así. La controversia sigue arraigada en la Liga MX y Arturo Brizio, expresidente de la Comisión de Arbitraje, así lo describe.

“El VAR ayuda y ahí están los números de las jugadas que se han resuelto de buena forma… Se tiene que ajustar el tiempo, hay jugadas que tardan demasiado y no es lo correcto, también se ha tenido que ajustar la línea de intervención. De repente, una herramienta que es una novedad comienza muy exquisita y tal vez se pasa la mano en revisión de jugadas”, declaró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

El exárbitro enfatizó el papel de los medios y su falta de interés para entender aún mejor la herramienta; considera que confunden a la afición.

“Hay poco involucramiento de los que emiten su opinión. En la jugada de América – Guadalajara, los expertos dicen ‘por qué no se revisó’… Esas jugadas no se revisan en la cancha, es en la cabina y al no haber una toma contundente, no se manda. Que exárbitros y comentaristas lo digan desorienta a la gente”.

Asimismo, Brizio Carter afirmó que las trampas complican aún más el trabajo de los jueces en las canchas de la Liga MX.

“El único deporte donde el atleta se prepara para engañar al árbitro es el soccer y además se le aplaude la picardía, la viveza… Yo la llamo trampa y es un tema que hace aún más complicada la actividad del jueceo, por algo la intervención del VAR”, aseveró.

Adjudicó esta parte a un tema cultural y de costumbres: “Jugadores que vienen de nuestras culturas, cuando van a Europa no tratan de engañar al juez; cruzan el charco, se ponen la playera de su selección y vuelven a ser lo mismos vivos de antes”.