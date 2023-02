Amenazas y golazos: Richard Sánchez y los altibajos que lo han consolidado en América

Desde su llegada al América para el Apertura 2019, Richard Sánchez ha recorrido un camino lleno de altibajos; sin embargo, se ha convertido en una pieza clave en el mediocampo de las Águilas.

En el arranque del Clausura 2023, le tocó estar en el banco de suplentes, pero eso no fue impedimento para que el Cachorro trabajara y volviera al campo.

“No me tocó arrancar, pero no hay que bajar los brazos. Esto es un trabajo en equipo. No hay rivalidad dentro, tenemos un grupo muy unido, muy competitivo, tenemos compañeros que lo hacen muy bien. Si no estamos jugando, sentimos las ganas, pero no se debe estar mal o poner cara, porque esto es en equipo y todos luchamos por ganar el título”, destacó, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Pero no todo ha sido alegría y paz. En la gestión de Santiago Solari, vivió uno de sus peores momentos. Entre lesiones, falta de relación con el técnico y una baja de juego, el mediocampista había perdido la titularidad.

“Esto es de momentos. Cuando pasó eso, estábamos mal; personalmente no estaba bien, tenía una molestia debido a la pubalgia que me impedía terminar [los juegos] y la gente —sin saber— opina y a uno molesta o le duele que lo critiquen sin saber que pasa algo”, confesó el futbolista.

Las críticas no eran tema menor. Su familia se convirtió en blanco de amenazas y eso dolió profundamente a Richard.

“Mi familia recibía amenazas por Instagram; por redes [sociales] mandaban fotos de amenazas y a uno le duele eso, porque con la familia no”, dijo.