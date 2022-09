“Si tocamos los cinco sentidos conseguiremos una conexión con el cliente mucho mayor"

El dress code era futurista chic y la palabra clave evolución. Ultrajewels celebró una año más su esperada Mystic Party con una declaración de intenciones muy clara: nada es permanente, todo cambia y evoluciona. Con esta premisa inició la celebración de la alta relojería y joyería que incluyó una experiencia culinaria, mixología de autor y live performances, además de la posibilidad de ver y sentir piezas únicas y exclusivas de las marcas relojeras más deseadas por los coleccionistas. Una noche espectacular que también reveló la nueva imagen de Ultrajewels. Mystic Party regresó por séptimo verano consecutivo a Ultrajewels y la fiesta duró hasta el amanecer.

La sorpresa de la noche fue “Evolution, the future is orange”, la nueva identidad de marca con la que, junto a un nuevo logotipo, Ultrajewels refresca y actualiza los valores que han acompañado a la casa desde su creación. Este 2022, Ultrajewels apuesta por un concepto inspirado en la constante metamorfosis que todos vivimos. Unas horas antes José García Villarreal, presidente de Ultrajewels y CEO de Grupo Ultra, nos adelantó la visión del grupo de lujo centrada en la evolución y la experiencia para permanecer como epicentro del lujo en México. También nos dio las claves de cómo debe jugar un retailer el papel de ser útil y eficiente, necesario y activo, frente al reto del sector actualmente. Un enfoque de vanguardia que abandera el grupo de lujo y que reformula el papel del minorista en un mundo contra la inercia de la verticalización de las marcas.

EXPERIENCIA Y ESTRATEGIA OMNICANAL

“Estamos trabajando en la experiencia en tienda. Hoy nos damos cuenta de que las tiendas tienen que ser más centros de experiencia que de exhibición de producto. ¿Qué les puedo dar a las marcas para que puedan brillar? Nosotros debemos ser el Bellas Artes de la relojería. Ultrajewels provee el escenario, el público y la iluminación para que brille Rolex, Patek o Vacheron. Nosotros potenciamos la esencia de la marca a nivel ultra. Hacia esto nos encaminamos. Otro punto clave de esta evolución es ser omnicanal”.



CONCIENCIA Y CARPE DIEM

“Nos dimos cuenta de que el mundo cambió, el cliente y las marcas están cambiando. Hoy tenemos unos valores que nos acompañan como empresa y que hemos querido reforzar. Vivimos una necesidad de aventura que está muy presente en esta evolución de Ultrajewels. Esta aventura también se enfoca en cómo podemos dejar un mejor mañana. Con esta conciencia nos dimos a la tarea de trabajar en el futuro de las tiendas, del branding, con qué marcas queremos trabajar y cómo queremos construir con ellas un proyecto de responsabilidad social”.

ANTI E-COMMERCE

“Si logramos tocar los cinco sentidos conseguiremos un nivel de experiencia, compromiso y conexión con el cliente mucho mayor. Hay que potenciar la conexión con la marca, las emociones que se viven al comprar el reloj o la joya. Hoy sabemos que el e-commerce en los lugares donde está muy desarrollado alcanza solo el 20/22%. Las marcas están apostando por regresar al brick and morter con experiencias y es lo que estamos haciendo nosotros”.

“La base de datos es prioritaria para nosotros. La alimentamos y apapachamos porque es uno de los activos más importantes que tenemos. Otro es la constante inversión que hacemos en nuestros asesores. Más allá del conocimiento técnico, invertimos mucho en ellos en esta conexión humana. Como retailer tienes que agregar valor para potenciar la marca de una manera que la marca no lo va a poder hacer. Por ejemplo, tuvimos una gran experiencia con Roger Dubuis. Levantamos un bar, trajimos un chef, logramos una convivencia entre los amantes de la marca, tuvimos una degustación en un barco con un paisaje increíble”.

RETAILER EN TIEMPOS DE VERTICALIZACIÓN DE LAS MARCAS

“Yo creo que la integración vertical tiene beneficios para ciertas marcas. Pero a no ser que alguien sea amante de una marca, el cliente quiere ver varias firmas. Quiere que un asesor te pueda llevar en un viaje de descubrimiento… Así se abre un diálogo de educación para descubrir marcas que tienen cosas maravillosas. Porque el que es amante de la relojería siempre quiere buscar lo nuevo. Nosotros mostramos esto, es lo que hacemos con las experiencias, con el futuro de la tienda que queremos construir”.

NUEVAS TIENDAS

“Hoy tenemos tres remodelaciones importantes. Una de ellas, la de Playa del Carmen, se va a convertir en una flagship que reunirá todas las grandes marcas, con un bar espectacular con una infraestructura adecuada para poder tener catas de vino, mezcal, tequila… También incluimos arte. Otro aspecto importante es las alianzas para fortalecer la relación con los clientes. ¡Ya ves qué locuras ves hoy! Adidas con Gucci. ¿Quién se hubiera imaginado eso hace 10 años? Es una visión de buscar alianzas que puedan potenciar las diferencias. Yo tengo un lema interno y es: tienen que ganar todos. Si esa fórmula la logramos hay un gran sabor de boca, una sonrisa”.

THINK OUTSIDE THE STORE

“Hoy ya no es un tema de Cabos-Riviera Maya o CDMX-Monterrey, el espacio y la forma en cómo compra el cliente y la venta de las marcas se ha vuelto más un tema omnicanal. El famoso think outside the box yo lo transformo en think outside store. Como la experiencia que hemos tenido en el barco”.

EN 10 AÑOS…

“Si pudiera ver una línea en el tiempo, estoy seguro de que va a haber altas y bajas. En 10 años habrá oportunidades de aperturas brick and morter, pero creo que el futuro será tener menos tiendas con más experiencias, con un buen músculo de omnicanalidad y construir alianzas con las marcas en destinos donde a veces ni la firma está presente. Seguir construyendo con la fuerza de todo el grupo. México tiene un potencial enorme”.