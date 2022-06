Raketa Big Zero visita México

Raketa relanza su histórico Big Zero. La manufactura de la ciudad de los zares reedita una pieza histórica de los años 80. Y un diseño único que rompe con la convención general establecida en la industria relojera: en lugar de empezar a las 12 horas, la lectura comienza desde 0. Inspiración tomada del sentido común por los audaces e ingeniosos diseñadores soviéticos de la época. Gracias a su popularidad, el apodo Big Zero acabó imponiéndose como nombre de la pieza.

DISEÑO ÚNICO

La nueva versión del histórico Raketa Big Zero recupera el diseño originario. La tipografía original de sus grandes números árabes y los índices con forma de triángulo se reproducen en la esfera. Estética sobria, tamaño sobredimensionado, que recuerda a la arquitectura monumental rusa, y máxima funcionalidad gracias a una estética simple que favorece la legibilidad óptima.

Para esta reedición del Raketa Big Zero, la manufactura rusa ha desarrollado una nueva caja. Una esfera redonda pero enmarcada por una caja con forma de cojín. Big Zero pieza en acero de 40 mm que se siente en la muñeca y cuyo volumen juega con laterales cepillados en contrastes con el pulido. Big Zero es hermético a 100 metros y viste correa de piel genuina —con grosor generoso—.

HISTORIA Y SECRETOS

no de los secretos del Big Zero es su rubí dentro de la corona. Se trata de un rubí sintético que brilla bajo el logotipo de la fábrica de Raketa tallado en el lateral de la corona. Es un recordatorio de los orígenes de una manufactura que realizaba cortes de piedras y joyería ya hace 300 años. El rotor bidireccional de su calibre automático in house también es de color rojo y presenta grabado a láser el nombre de la marca de San Petersburgo.

Los amantes del diseño pueden reconocer detalles interesantes del final de la era soviética.

La reforma social y la apertura económica con la Perestroika impulsada por Gorbachov. Durante una cumbre política internacional en Italia, se le pidió que explicara qué significaba “Perestroika”. Simplemente mostró su reloj Raketa Big Zero y dijo: “Es como en mi reloj: el pueblo soviético quiere empezar todo desde cero”. Esto fue inmediatamente el titular de los periódicos italianos.

FICHA TÉCNICA

RAKETA BIG ZERO



MOVIMIENTO:



Calibre 2615 automático in house



FUNCIÓN:



Horas, minutos y segundos



CAJA:



Acero 40 mm, 100 metros



CORREA:



Piel