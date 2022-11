Influencers y famosos reaccionan a derrota de la Selección Mexicana en Qatar

La eliminación de la Selección Mexicana del Mundial de Qatar ha pegado entre el ánimo de aficionados y público en general, incluso periodistas como Vanessa Huppenkothen y famsoos como Poncho De Nigris han mostrado la tristeza que les ocasionó el resultado.

A través de su cuenta de Twitter, Poncho De Nigris, también reaccionó a la derrota de la Selección amte Arabia Saudita.

El mejor jugador del partido por mucho el Chucky y los regios un aplauso a Gallardo y a Montes @CJasib le pusieron muchos huevos. Y una pena que no le dieran más minutos a @rogelio7funes — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) November 30, 2022

Vanessa Huppenkothen compartió a través de su cuenta de Instagram un video en el que aparece llorando la eliminación del Tri luego del partido de este miércoles contra Arabia Saudita.

Con los ojos vidriosos, la nariz roja y voz entrecortada la periodista explicó la tristeza que le significó el resultado del partido disputado contra Arabia Saudita.

“Hoy no quise ir al estadio, quería como estar tranquila, sola, viendo el futbol… Estoy bien triste, la neta sí me dolió un chorro. Ya sé que sueno muy ridícula y cómo lloras por una selección, pero pues sí, sí me dolió. Esta vez sí me dolió mucho”, dijo entre sollozos.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

sal