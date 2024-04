Ni cuando fui corresponsal de guerra vi tantos muertos como con López Obrador: José Luis Arévalo

-Primera de dos partes-

Heredero de una senda artística y profundamente comprometido con su incansable quehacer informativo, a sus 55 años, José Luis Arévalo Piña, es un periodista mexicano que, a lo largo de su intensa y brillante trayectoria periodística, se ha destacado como corresponsal de guerra.

Desde muy joven, a los 13 años de edad, y por iniciativa propia, decidió incursionar en los medios de comunicación desde abajo, como cargador de tramoyas en el Centro de Producción de Programas Informativos del Estado -Cepropie-, y con el paso del tiempo, llegar a convertirse en conductor titular de “Hora 21” de FORO TV, así como conductor alterno del noticiero estelar “En Punto”, del Canal de las Estrellas de Televisa.

En la primera parte de la entrevista con EL UNIVERSAL, sostiene: “Ni cuando fui corresponsal de guerra en Irak, Israel, Palestina, Afganistán, Libia, Líbano y Kosovo, había visto tantos muertos como hoy sucede con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”

Egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Intercontinental, comparte sus interesantes experiencias que vivió al lado de su maestro y mentor, el también corresponsal de Televisa en Paris Francia, Aniceto Menéndez, quien se encargó de enseñarle lo fascinante que representa el periodismo, desempeñándose como camarógrafo y editor, cuando tuvo la oportunidad de radicar en la República Checa, Bélgica y Países Bajos.

A lo mero macho, José Luis Arévalo es un hombre que impresiona por su vitalidad, tal parece que no conoce límites a múltiples actividades que realiza simultáneamente. Es titular del noticiero AMX NOTICIAS, que se transmite de lunes a viernes por el canal 34.2 de TV Mexiquense. De igual forma, encabeza la conducción del programa semanal “En Voz Alta”, a través de TV CUN, perteneciente al Grupo SIPSE de Cancún, Quintana Roo, y por si fuera poco, encabeza el noticiero “Siete 24 Noticias con José Luis Arévalo”, de lunes a viernes a través de las plataformas 7/24 Noticias y Radio 13.

Con sobrado orgullo, manifiesta el amor y reconocimiento que siente por sus padres, el destacado músico Pepe Arévalo, mundialmente conocido por su orquesta Pepe Arévalo y sus Mulatos, así como de la prestigiada bailarina Ana María Piña, además, su reconocimiento al ser sobrino de la actriz mexicana Anabel Gutiérrez, de Kippy Casado y del productor televisivo Sergio Peña y del también célebre compositor Chucho Martínez Gil.

Sencillo en su trato, amable y educado, nos recibe en su pequeña pero confortable oficina, ubicada en el segundo piso de Televisa Chapultepec, momentos antes de iniciar “al aire”, su espacio informativo “Hora 21”, de FORO TV.

- ¿Cómo es un día normal para el conductor del noticiero “Hora 21” de FORO TV?

- ¡Uff!, qué te puedo decir, me la paso todo el día corriendo y con la conducción de dos noticieros: “Hora 21” de FORO TV y “En Punto” del Canal de Las estrellas, ante la ausencia de su titular Enrique Acevedo, todos los jueves y viernes.

- Ahora dime, ¿cómo te va en la vida?

- Antes de responderte tu pregunta, de verdad, muchas gracias por voltear a verme. He visto tus muy interesantes entrevistas y me siento halagado de tenerte aquí, en esta tu oficina… Me preguntas ¿cómo me va en la vida?... ¡Imagínate!, tengo la fortuna de hacer lo que más me gusta. Así es que, cuando uno hace lo que más le gusta y aparte te pagan… ¡Pues está a toda madre! ¿No crees?, mi estimado Edmundo

-A lo mero macho, ¿te gusta y hasta te apasiona lo que haces?

-Creo que elegí la profesión más bonita de todas. Me siento mucho muy feliz haciendo este apasionante trabajo tan maravilloso que es el periodismo…

-Eres un ajonjolí de todos los moles?

-Ja, ja, ja… Sí, la verdad es que sí… Hago tele, radio y todo lo que vaya saliendo… ¡Para qué me quejo!... A lo mero macho -con tu permiso-, me siento mucho muy contento porque todos los días, siempre lo digo, comienzo desde cero en una profesión que hasta me parece un tanto efímera…

-¿La tele tiene sus desventajas?

-¡Ándale!, Un día sale una cosa y el otro, ya es otra cosa totalmente distinta, solamente permanece lo que es la prensa escrita, bueno, ahora ya todo es digital… ¿no?

-¿Por qué no fuiste músico, como tu prestigiado papá “Pepe Arévalo y sus Mulatos”?

-Por la simple y sencilla razón que me tocó hacer esto... ¡así de fácil!

-¿No siempre es tan malo perder?

-No, la verdad es que no… ¡al contrario!! La verdad, es que hasta le agradezco mucho a Dios.

-¿También agradeces con esa misma enjundia a tus jefes de Televisa?

-Pues sí, nada más ni nada menos, son los que me dan de comer.

-¿Y a la gente que te ve en la tele, no les dices ni tan siquiera un gracias?

-¡Por supuesto!, gracias a toda esa gente que me ve en la tele, es como permanezco aquí, de lo contario, si los índices de audiencia, en los espacios que me toca conducir fueran terriblemente bajos, ten la seguridad que ya no estaría más “al aire”

-¡Eso me gusta!, que seas un hombre agradecido, eso, habla muy bien de ti…

-Es que debo ser muy honesto. Gracias a toda esa gente que permanece frente a las pantallas es como mis superiores me permiten seguir haciendo lo que más me gusta.

-¿Te puedo decir algo, sin que te ofendas?

-¡Venga!..

-Pensaba que eras un tipo engreído, soberbio y hasta un tanto déspota…

-¡No me digas!... ¿Esa es la imagen que proyecto en la tele?... ¡Santo Dios! ¿Creíste que soy un tipo muy mamón?

-Para qué te digo que no… ¡pues sí!

-¡Puff!, qué bueno que me lo dices… Trataré de ser aún más cordial y amable con la gente

-¿Un periodista nace o se hace?

-¡Toma chango tu banana!... Mmm, creo que, en mi caso, es algo muy chistoso. Mira mi querido Mundo, debo ser muy honesto contigo, creo que yo me hice periodista…

-A ver, barajéamela más despacio…

-Es que siempre quise ser actor…

-¿Desde siempre?

-Te estoy hablando desde que estaba en la secundaria. Siempre quise ser actor, es más, hasta participé en diferentes obras de teatro, pero al final, no tuve esa oportunidad…

-¿No te la dieron o porque no dabas el “ancho”?

-Ja, ja, ja… ¿Así será el resto de la entrevista?, es decir, con ese mismo ritmo... ¡Va, me encanta la idea!

-Ahora me explicas porque no fuiste actor…

-Insisto, es que no se dio esa oportunidad, tiempo después empecé a trabajar en la tele…

-¿Tan chico de edad? ¿Eras extra, hacías comerciales o algo así?

-¡Noo!, sino que era “asistente” de producción…

-¿Aquí, en Televisa?

-¡Nooo!, tampoco, fue en el Centro de Producción de Programas Informativos del Estado -Cepropie-

¿A esa edad, cuáles eran tus ideales al estar trabajando en Cepropie?

-Le tiraba llegar a ser director de cámaras o productor, vamos, algo así…

-¿…Y luego?

-Empiezo de cargador…

-¿…Neta?

-Sí, en Cepropie me traían de cargador de tramoyas pero no duré mucho tiempo ahí…

-¿Por qué?

-Es que mi papá conocía requeté bien a un genio de la televisión llamado Andrés Bustamante “El Güiri/Güiri”, quien tenía su programa en Imevisión -Hoy, TV Azteca-

-¿Qué hacías con ese extraordinario personaje?

-Simplemente, era asistente de producción. Como a los seis meses, mi papá, también era amigo de Aniceto Menéndez, quien era corresponsal de Televisa y Eco en París, Francia, aunque después, lo cambiaron a Praga.

-Vaya que eres un hombre con muy buena estrella…

-La verdad es que sí. Debo confesar que gracias a Aniceto Menéndez fue como me nació la pasión por el periodismo. Me enseñó el oficio, aprendí muchísimo y con el paso del tiempo he ido tratando de hacerlo cada día lo mejor posible.

-¿Cómo fue tu niñez?, con un papá tan famoso como era “Pepe Arévalo y sus Mulatos”

-Al escuchar la pregunta, de pronto, sus ojos brillan intensamente, su rostro se nota más relajado- “La verdad, es que mi niñez fue muy bonita y la disfruté muchísimo…”

-¿Un niño retraído y tímido?

-¡Para nada!, al contario, era un niño tremendo…

-¿Y el alumno de primaria?

-Era un estudiante muy regular, nunca fue de diez de calificación

-No me digas que tu calificación más alta era 6.5…

-Ja, ja, ja… ¡tampoco!, pero sí de 8. Vamos, era un estudiante muy normal

-¿Cuántos hermanos tuviste?

-¡Qué bueno que tocas este tema, porque hay mucha gente que no sabe…

-¿Varios medios hermanos?

-Muy Aparte de eso, mucha gente cree que soy hijo de la actriz Alejandra Nery, cosa que no es verdad.

-¿Quién fue tu mamá?

-Mi mamá proviene de una familia de artistas. Ana María Piña, una destacada bailarina, era prima de Kippy Casado y de Anabel Gutiérrez, así como de otras renombradas figuras del cine nacional. Ni como olvidarme de los talentosos Hermanos Martínez Gil, vamos, toda la familia de Chucho Martínez Gil, era del lado de mi mamá.

-¿Y tus abuelos?

-Mi abuela materna y sus hermanas eran actrices que llegaron a México, procedentes de España y se dedicaron hacer teatro desde muy chiquitas. Vamos, de ahí salieron todas, mi tía Kippy Casado quien se casó con el famoso productor televisivo Sergio Peña y mi tía Anabel

-¿Cómo era tu papá, el famosísimo Pepe Arévalo y sus Mulatos?

-Mis papás se separaron cuando apenas tenía un año de edad… ¡era un bebé!

-¿Ups, con quien te tocó vivir?

-Así es la vida, no me tocó vivir con mis padres juntos, sino que vivía solamente con la compañía de mi mamá, allá por la colonia Narvarte. Desde los 5 o 6 años, me acuerdo de que me salía a la calle a jugar futbol con los demás niños que eran mis vecinos.

-¿Cuál era tu juego favorito?

¡El bote pateado! Me encantaba romper vidrios de las ventanas de los vecinos…

-¿Un chamaco “manchadito”?

-Sí, la verdad es que sí, era tremendo, pero lo que se dice tremendo

-¿Cuál fue el año “coco” para ti, en la primaria?

-Como te decía, fui un niño del montón y de lo más normal. Hice mi primaria y secundaria en el Instituto Fray Juan de Zumárraga en la colonia del Valle, una escuela de sacerdotes franciscanos.

-¿Eras un niño súper hiperactivo en la escuela, pero no “burrito”?

-No, no fui tan mal estudiante, como te decía, no bajaba de ocho de calificación, pero tampoco, jamás llegué a conocer un diez. No obstante, conté con una beca del ciento por ciento desde segundo de primaria y la perdí hasta primero de prepa.

-¿Eras un “matadito”, para conservar la beca?

-No, tampoco. Sino que ponía mucha atención en las clases y tenía muy buena memoria, creo que eso fue lo que me ayudó muchísimo.

-¿Quién te ayudaba con las tareas?

-Mi mamá, pero no era una mujer que estuviera encima de mi con respecto a las tareas, pegándome y regañándome… ¡nooo!

-¿Eras muy latoso, pero no distraído?

-Siempre me gusto ir a la escuela. Es como ahora en mi trabajo, nunca falto. Me puedo estar muriendo del estómago, de las muelas o de un resfriado y la gente que me está viendo en la tele ha de creer que estoy totalmente sano, pero por dentro, traigo un dolor terrible que no soporto.

-¿Nunca faltaste a la escuela?

-Fíjate que me ponía a llorar cuando no iba a la escuela por tal o cual motivo. Si el autobús que me recogía en mi casa me dejaba porque se me hiciera tarde para abordarlo, me iba como fuera. Me chocaba quedarme en casa. Me fascinaba ir a la escuela porque me divertía muchísimo con mis amigos y compañeros.

-A lo mero macho, ¿jamás faltaste a la escuela en toda tu etapa estudiantil?

-Nunca falté a la escuela, ni en primaria, secundaria, prepa o en la universidad. Como te decía, nunca fui un estudiante “matadito, estar pegado con los libros, pero me iba muy bien.

-¿Cómo te castigaban las travesuras que hacías?

-Mi mamá sí que me “surtía” y como jugaba en la calle, mis dominios eran las calles de Palenque y Torres Adalid, allá en la colonia Narvarte en donde crecí. Me acuerdo que toda la “palomilla” éramos muy bravos, nos dedicábamos a romper vidrios de las ventanas, tocar timbres y echarnos a correr.

-¿Cómo era una tarde para el pequeño “pepito”, después de llegar de la escuela?

-En primer lugar, me cagaba que me dijeran “pepito”. Sino con un simple “Pepe” estaba bien cuando se dirigían a mi persona. Llegaba de la escuela, hacia la tarea, comía y me salía a la calle para meterme hasta las ocho de la noche a mi casa. A las ocho con cinco minutos, empezaban los gritos de mi mamá para que me metiera de inmediato.

-¿Probaste el rigor de la chancla?

-¡Por supuesto!, me daba con lo que traía en la mano y como mi mamá estaba sola…

-¿No tenías un acercamiento con tu papá?

-Mi papá ya era un hombre muy famoso “Pepe Arévalo y sus Mulatos” y como estaban separado, pues lo veía muy poco.

-En dónde lo veías?

-Desde que tenía cinco o seis años, iba al tradicional Bar León, que estaba por el centro de la ciudad, en donde trabajaba mi papá. Tiempo después, mi papá se cambia de lugar y se traslada al bar El Gran León, en la colonia Roma. Ahí, lo empecé a frecuentar más, cuando ya tenía 13 años de edad. MI papá mandaba a su chofer que fuera por mí y por mi mamá, cenábamos con él, y nos regresaban a la casa.

-¿Qué sentías visitar un bar a tan corta edad?

-En efecto, conocí todo ese ambiente desde muy chico. Me acuerdo que veía a los músicos, pero, sobre todo, era una delicia para mis ojos ver a cada una de las bailarinas…

-Estabas a punto de entrar a la pubertad…

-¡Claro que sí!, era para mí, el mejor regalo de puberto… ¡era una chulada! Asimismo, mi papá hacia largas temporadas en el legendario Teatro Blanquita.

-¿Qué sentías tener un papá tan famoso?

-Nada, solamente me daba cuenta de lo que veía y me resignaba crecer dentro de ese ambiente. No solamente era mi papá, sino mi tía Kippy Casado, mi tía Anabel, mi tio Juan José Martínez Casado, ese puberto estaba rodeado de puros famosos.

-En esa etapa de transición, dejar de ser niño y entrar a la juventud, ¿con quién convivías más?

-Me la pasaba en la casa de mi tía Kippy, crecí al lado de mi primo Juan José, el del “meneadito”, así como mi prima Mariana, que ahora está trabajando en una telenovela. En la casa de mi tia Kippy, llegaban muchas figuras del cine y de la televisión…

-¿Como quienes?

-Conocí en persona a Viruta y Capulina, Cepillín, Luis Manuel Pelayo, aquel famoso conductor de “Sube Pelayo Sube”, y toda esa gente que mi tío Sergio Peña producía sus programas de televisión.

-¿Qué sentías verlos tan de cerca?

-Para mí, era tan normal verlos en la casa en donde vivía con mi tía Kippy.

-Digamos que la historia se repite con tus hijos, ¿ven a un papá que sale en la tele?

-Tienes mucha razón, para ellos, es tan normal, al final de cuentas es nuestro trabajo.

-Ahora que eres un adulto y volteas hacia atrás…

-¡No hombre!, pues me siento mucho muy orgulloso de todo lo que ha realizado mi familia, y mucho más en esta empresa. Televisa es como mi casa, en donde mi familia participó en esa etapa de oro de la televisión mexicana y con esas firmas que están en los pasillos a la entrada a las instalaciones.

-¿Una adolescencia a pedir de boca?

-¡Puff!, nos haría falta tiempo para contarte, tantas y tantas cosas tan inolvidables que pase con mi primo Juan José.

-¿No te diste la oportunidad para ver aquellos legendarios programas de televisión?

-¡Claro que si!! Por supuesto que me acuerdo de toda esa programación de XHTV – Canal 4 y de XHGC Canal 5. Por las tardes me recetaba “La Familia Monster”, “Los Locos Adams” y “El Avispón Verde”, y los domingos, no me perdía “En Familia” con Chabelo, “Odisea Burbujas”. Me bañaba y desayunaba para ver las transmisiones del futbol, cuando el Toluca jugaba a las once de la mañana desde el estadio Nemecio Diez…

-Pero si tú, eres un ferviente seguidor de Las Águilas del América…

-Ja, ja, ja… vaya que vienes preparado para la entrevista y sabes más de mí, que yo mismo.

-Cuéntamem ¿cómo fue que estuviste en fuerzas básicas del América…?

-No te digo… Estuve de los 10 a los 15 años en fuerzas básicas del América…

-¿Y la secun… apá?

-Ja, ja, ja Creo que mis años más complicados fueron cuando estuve en la secundaria porque me había transformado en muy, pero muy rebelde.

-¿Te ibas de “pinta”?

-Una que otra vez…

-¿A dónde?

-A la casa de uno de mis cuates…

-Veían a escondidas películas XXX?

-Sí, nos chutábamos puras pelis porno. Para qué te digo que no, sí, sí… Ja, ja, ja, pero también íbamos a jugar boliche. Eso sí, no me gustaba faltar a clases. Eso de irnos de “pinta” era una vez al mes o cada dos meses, cuando mucho.

-¿Eras religiosamente dedicado al estudio?

-Mi prioridad, ante todo, era la escuela porque me distraía y divertía mucho, me la pasaba muy bien.

-¿En la prepa, ya fuiste un alumno destacado?

-En la materia de Química, no me fue nada bien. En donde me fue de maravilla, fue en la materia de Ética…¡qué cosa tan chistosa!!

-¿Qué carrera deseabas seguir?

-Me hubiera gustado mucho ser veterinario porque me gustan mucho los animales.

-¿Cuántas mascotas tenías?

-Siempre he tenido perros. Mi primera mascota era una perrita callejera raza maltés, color blanco y se llamaba “Bambi”. Luego, mi mascota de toda la vida fue un perro Terry, le puse por nombre “Yaqui”, y vivió cerca de los 18 años de edad…

-¿…Y luego?

-Tuve un perro salchicha color café que se llamaba “Hans”, justo cuando me fui de México. Estando ya en Europa, también tuve un perro.

-¿Y la primera novia?

-Ja, ja, ja… ¿lo que se llama novia?, creo que fue en la prepa…

-¿Fuiste muy “perro” con las niñas?

-Fíjate que no, como siempre estuve en escuelas de puros hombres, en aquella época no había escuelas mixtas. El Instituto Fray Juan de Zumárraga era de puros varones, luego me fui a la Universidad La Salle, que estaba ubicada en avenida Benjamín Franklin…

-¿Por qué la Salle?

-Porque me encantaba participar dentro de la estudiantina…

-Bueno, traías la música en tus venas…

-Tienes toda la razón, aunque debo decirte que estando en el Fray Juan de Zumárraga, también tuve algunos “pininos” dentro del canto, pero cuando vi en la televisión a la estudantina de La Salle y me volvió loco. Me encantaba la idea de participar en esa estudiantina. Y así fue, me cambié a la prepa de La Salle. Por lógica, ahí empecé hacerme de una que otra “noviecita”

-Comenzabas a vivir la vida con intensidad…

-Como estaba acostumbrado a convivir con puros chicos, me daba miedo “cotejar” a las niñas…

-¿Pensabas que, si le tocabas la mano, había peligro que quedaran embarazadas?

-No a tal grado, sino que estando en primero de prepa, mis mejores amigos eran los chicos de tercero y fueron quienes me abrieron los ojos. Cuando pasé a segundo de prepa, ya era un verdadero “diablo”.

-¿Ya te “aventabas” tus chelas?

-Recuerda que mi papá era dueño del bar “El Gran León”, tenía un papá mucho muy famoso.

-¿Eras un clásico “junior” que se iba a las discotecas?

-No, para nada. Nunca fui a un “antro” de aquel entonces, porque yo tenía mi propio bar, bueno, el dueño era mi papá. Me acuerdo de la existencia del famoso antro “News”, del “Magic”, “El Cero, Cero”, del Camino Real.

-¿Le pedias una “lana” a tu papá para irte de “reventón” con los cuates?

-Mi propio padre me decía: ¿Para qué quieres dinero, si aquí tienes un bar? De esta manera, me iba con mis mejores cuates al bar El Gran León. Para ese entonces, ya contaba con mis novias “formales”, pero ahí, conocí a mujeres más grandes de edad que yo… Ja, ja, ja, apenas iba a cumplir 18 años, cuando ya tenía relaciones con mujeres de 25 y 28 años de edad.

-¿En dónde perdiste la “inocencia”?

-Con la hija de la portera del edificio donde vivía, en la calle de Palenque, de la colonia Narvarte, creo que tenía 14 o 15 años.

-Vaya que despertaste de manera exprés…

-Fue resultado de las pelis “porno” que veía con mis cuates. Así es que, cuando ingresé a la universidad, ya estaba muy echadito a perder…

-¿Te quedaste ahí mismo en La Salle?

-Fíjate que no, La Salle no tenía la carrera de Comunicación, por eso que me fui a la Universidad Intercontinental. Cuando veo que lo mío era la tele…

-¿Cuál era tu meta?

-Primero, quería hacer cine…

-¿Por qué cine…?

-Porque me gustaba mucho. Soy un cinéfilo empedernido, pero quería dirigir cine al quedar completamente deleitado con Stanley Kubrick.

-¿Cuál fue la película que más te había impactado?

-Y que me sigue impactando hasta la fecha, es El Exorcista, así como la de Joker, “El Guasón”, así como muchas más que son mis favoritas. Para ser exactos, tengo una lista de 10 películas que son mis favoritas.

-¿Cómo te habías visualizado?

-Dirigiendo películas como la de El Resplandor de Stanley Kubrick, pero también, me dije: ¡José Luis, aquí en México te vas a morir de hambre!! No me quedó de otra que hacer tele, además, mi familia era producto de la tele… ¡No había más, que hacer tele!!

-¿Cómo es que llegas a Cepropie?

-Tenía una “noviecita” con derechos… y muy cariñosita conmigo, aunque creo que era unos 20 años mayor que yo, pero ufff, me hacía pasar tardes inolvidables. Ella, era muy pero muy amiga de Fernanda Familiar. Una tarde de esas, en casa de mi amiga estaba Fernanda Familiar. Si no me equivoco, creo que Fernanda Familiar me ha de llevar como unos seis años de edad.

Platicando con Fernanda me pregunta: ¿Qué vas a estudiar?, le dije que quería estudiar la Carrera de Comunicación, pero no sabía en dónde. Fernanda me hace saber que, ella, acababa de terminar la misma carrera en la Universidad Intercontinental, la -UIC- Me entusiasma todito, al decirme que tenía unos estudios de televisión y radio muy increíbles.

-¿Y qué hiciste?

-No lo pensé dos veces, cuando voy a conocer las instalaciones de la UIC, para mí, eran super impresionantes y que, en aquel entonces, esta universidad era un verdadero semillero de muy destacados comunicadores en todos los medios.

-¿Recuerdas algunos de ellos?

-Muchos compañeros de mi generación y de mi edad o quizás, un poquito mayores que yo, siguen presentes en los medios y brillando mucho, tales como Jordi Rosado, Adal Ramones y otros más para no caer en lastimosas omisiones, pero todos, son egresados de la UIC.

-¿Qué pasa cuando terminas la carrera?

-Mira mi querido Mundo, faltan escasos 30 minutos para que comience mi noticiero “al aíre” en FORO TV, pero déjame decirte que me tienes completamente impactado. No sé si estudiaste sicología, pero me impresiona mucho que ya conozcas lo que te voy a responder y tienes listas las siguientes preguntas…

-¿Te sientes en el banquillo de los acusados?

-No, más bien, me imagino recostado en el sillón de mi siquiatra…. Ja, ja, ja. Espero que no te ofendas…

-¡Para nada!, lo que sucede, es que… A lo Mero Macho… ¡Entrevisto… Luego existo!

-¡Eso es todo!, vaya que lo haces de manera magistral…

-Mejor sigue contándome, ¿qué sucede cuando terminas la carrera?

-En el aspecto personal, creo que me fui echando a perder cada vez más y más…

-¿Le metías duro al alcohol y las drogas?

-Parrandero sí, pero jamás a las drogas… A la universidad asistía al turno vespertino, así es que, saliendo de clases, me iba derechito al bar de mi papá y regresaba a mi casa hasta el día siguiente… ¡Era tremendo!!

-¿Una época del desenfreno total?

-Una temporada mucho muy brava…

-Nadie es perfecto…

-Muchas gracias y que amable eres conmigo. Creo que al sentirme un tanto solitario, mis “escapes” eran un bar, muchas novias, muchas amigas y con derechos…

-A lo mero macho ¿cuántas veces te las “tronaste”?

Fíjate que no. Jamás probe ni un cigarro de mariguana, mucho menos, me metí coca ni otro tipo de enervantes o substancias tóxicas. No fue algo que me llamara la atención…

-¿Simple alcohol, pero increchendo?

-Sí, pero en la medida en que iba avanzando en la universidad, cada vez, el consumo de alcohol era ya casi desorbitante…

-Cuando terminas la carrera ¿ya pertenecías Alcohólicos Anónimos?

-Si, mi situación era sumamente preocupante, con decirte que las borracheras las agarraba desde el jueves y hasta el lunes. Saliendo de la universidad, regresaba a casa hasta el lunes al mediodía. Ya no salía del Gran León. Pero lo peor de todo, me ponía a manejar en completo estado de ebriedad.

-¿Cuál fue ese primer cochecito que tuviste?

-Un Volkswagen… Un maravilloso “vochito” que mi papá me regaló. Luego, me quedé un buen tiempo sin coche, como año y medio…

-¿Por qué?

-Mi papá era bravo con ganas. Tengo otros dos medios hermanos, por cierto, mi papá consentía muchísimo más a ellos que a mí.

-¿Qué te dejó de bueno la UIC?

-Sobre todo, la práctica. Hacías tu propio programa de radio. Tu programa de televisión con cámaras que rentábamos y hasta hacíamos algo de documentales con formato de cine, vamos, con un lenguaje cinematográfico, más bien. Lo único que hacia nuestro camarógrafo eran los ajustes a blancos, lo demás, corría por nuestra parte, los alumnos.

-¿Quién era tu profesor de televisión?

-Un gran amigo y tan solo me llevaba seis años de edad, y que, hasta la fecha es mi productor, aquí, en FORO TV. Fíjate que se fue conmigo a Europa por espacio de cinco años…

-¿Quién es?

-Víctor Hugo López. Total, Víctor se regresa de Europa antes que yo para rencontrarnos después aquí. Ya llevamos trabajando juntos poquito más de dos años. Además, es quien lleva mi propia agencia de noticias y cuenta con toda mi confianza. Pero aquí viene lo malo…

-Ya no quieres que trabaje contigo…

-No, no es eso, sino resulta que, ahora, soy su jefe aquí en FORO TV y no me gusta eso, porque somos el mismo equipo.

-En donde quiera hay una cabeza o un dirigente…

-Pues sí, pero delego muchas cosas para que sea él, quien las maneje como mejor crea conveniente.

-¿En tu corazón aún existe un cariño por La Salle?

-¡Exacto! Siendo integrante de la Estudiantina de la Salle, me fui con ellos a Europa, Canadá, Estados Unidos y muchos lugares más. Aprendí muchísimas cosas de los lasallistas

-¿Por qué se ha perdido ese lazo de unión entre universidades?

-Mis dos hijos están en la Universidad La Salle y me cuentan de las noches coloniales con estudiantinas, pero todo ha cambiado…

-¿El México que ya se nos fue…?

-Indudablemente, fue una época muy bonita, pero también, fue ahí en donde aprendí a tomar, eran las noches de bohemia. Las noches coloniales las terminábamos a las once de la noche y nos íbamos a la casa de un amigo a beber alcohol y escuchar a José José, total, seguíamos “la bohemia”, hasta las cinco o seis de la mañana. Pero otras veces, primero nos íbamos a cenar al Gran León y luego a escuchar a José José a la casa de mi amigo.

-¿Llegaste a conocer a José José?

-¡Por supuesto!! Insisto, era un ambiente muy sano…

-¿Qué era lo más “in sano”?

-Ja, ja, ja, mi querido sicólogo, lo más in sano era el alcohol, pero no había el consumo de drogas, ni accidentes tan aparatosos. No había “bullying”, mucho menos, violábamos mujeres.

-¿Se han perdido los valores?

-¡Puff!, hoy, hay que tener mucho pero mucho cuidado.

-Hoy, es un México con miles de asesinatos y una violencia desatada…

-Ni cuando fui corresponsal de guerra, vi tantos muertos como hoy sucede con López Obrador

-¿Al santo se le conoce por su túnica?

-A lo mejor sí, en mi caso, creo que aprendí mucho. Haciendo referencia a tu pregunta del “santo”. Los lasallistas me dejaron una educación católica. Si algo aprendí de ellos, fueron esos valores y el espíritu de servir a los demás.

-¿Cómo integrante de los medios de comunicación, puedes aplicar esos valores?

-¡’Qué chingona pregunta me lanzas!! Mira Edmundo, no obstante que me encuentro inmerso dentro de los medios de comunicación y hago lo que más me gusta, pero también, trato de que el medio realice una labor social y que mi imagen sirva para eso.

-¿Duele servir a los demás?

-Yo no comulgo con esa idea, mira, esta misma semana iniciamos una campaña The World Dishion, es una organización que ayuda y protege a niños en situación de invalidez, seré esa imagen. Asimismo, estamos ayudando a grupos de Alcohólicos Anónimos. Todo eso lo aprendí de los valores que me inculcaron los hermanos lasallistas.

-¿Por eso ingresaron tus hijos a la Universidad La Salle?

-¡Exacto!

-¿Qué edades tienen tus hijos?

-Son dos varones de 20 y 12 años, respectivamente.

-Continuará-





