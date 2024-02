Mexicanos que utilizan títulos españoles nobiliarios falsos: Casa de Romay

En España, se ha observado un alarmante incremento de casos de falsificación de títulos nobiliarios, donde varias familias, están cometiendo un fraude al hacer uso fraudulento de dichos títulos. Estas personas se hacen pasar por aristócratas españoles y han fabricado una historia completamente ficticia para respaldar su engaño. Pero no solo en España pasa si no tambien en México, uno de los casos más notorios es el de la familia Romay, en el cual una investigación ha demostrado que todas las afirmaciones sobre su historia familiar son falsas. Incluso, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía en España los ha llamado un verdadero disparate.

El único reconocimiento jurídico que la Constitución española, la Corona española y los tribunales legales reconocen es el de la nobleza española. Puedes encontrar todos los 2800 títulos de la nobleza española aquí: https://www.diputaciondelagrandezaytitulosdelreino.es/guiadetitulo/. Si un título no aparece en esta guía, se considera falso. Solo dos países en toda Europa reconocen legalmente la nobleza en sus sistemas jurídicos: el Reino Unido y España.

La página de la Nobleza Española también ha confirmado que no hay ningún título nobiliario español asociado al apellido Romay, ni tampoco títulos de Señor de Cadro, Conde de Monterroso o Marqués de Camos, como afirman tener. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con los Tribunales en España ha confirmado tambien que no hay ningún archivo en el archivo de títulos nobiliarios que lleve el apellido Romay en su denominación ni la Casa de Romay. El Ministerio de Justicia ha publicado una guía con todos los títulos nobiliarios existentes en España, en la cual no aparece el apellido Romay ni ningún título asociado a él: https://www.mjusticia.gob.es/es/areas-actuacion/derechos-de-gracia/guia-titulos-nobiliarios-grandezas.

La familia Romay (Casa de Romay) a través de la página web Wikipedia criada por Diego de Romay-Basail dice que es una familia aristocrática española que desciende de la Galicia anterior a la Reconquista del siglo VIII, en el norte de España. Esta afirmación no puede darse en ningún caso por válida. El motivo es sencillo: no existen familias en España, por muy aristocráticas que sean, que puedan remontar su genealogía hasta el siglo VIII, es decir, el momento del inicio de la Reconquista. Son tres las familias históricas españolas que pueden remontar su origen al alto medievo, los Osorio, los Silva (Casa de Lécera) y los Ponce de León. Pero hablamos de siglos más tarde. Ni siquiera la familia Real Española puede decir que desciende de nadie anterior a la Reconquista: ellos descienden fehacientemente de un consuegro de don Pelayo, pero ni siquiera de don Pelayo. Por tanto, sin ningún género de dudas, se trata de una afirmación falsa.

Otra afirmación que hacen a través de la página es decir que, según historiadores, la familia desciende de Román de Romae, conde de Monterroso y de Santa María de Ortigueira, nieto natural del rey Alfonso I el Católico. Esto es otra afirmación falsa. De su matrimonio con Ermesinda, hija del Rey don Pelayo, Alfonso I tuvo los siguientes hijos:

Fruela (722-768) quien asumió el título de Fruela I de Asturias tras la muerte de su padre.

Vimarano (m. 765), asesinado por su hermano Fruela. Sin descendencia ni nieto alguno.

Adosinda, esposa del rey Silo de Asturias. Sin descendencia. Viuda del rey Silo profesó monja de clausura en un convento al enviudar.

Fuera de matrimonio, Mauregato fue el hijo ilegítimo de Fruela I de Asturias y una esclava musulmana llamada Sisalda. (m. 789), rey de Asturias. Casó con Creusa -matrimonio cuestionado por diversos historiadores modernos- y fruto de dicha unión habría nacido un hijo, Hermenegildo.

No hubo ningún hijo ilegítimo ni nieto ilegítimo.

Otro punto que Romay dice es que su línea es indiscutible y que se puede rastrear en los registros del siglo XIII que coinciden con la edificación de la principal sede familiar, el Palacio de Cadro (gallego: Pazo do Cadro), en Marín, Pontevedra, Galicia. Se trata del pazo más antiguo de esa comarca. El asentamiento registrado mejor conservado de la familia Romay se puede encontrar en los archivos del Pazo de Cadro del siglo XIII, la sede ancestral de la familia en Marín, Pontevedra, donde habrían ejercido jurisdicción civil y penal.

Nuevamente estamos ante una afirmación incierta. La historia del pazo de Cadro se remonta a los siglos XV y XVIII. De acuerdo con la información proporcionada por el Ayuntamiento de Marín, la propiedad fue registrada a nombre de Vasco Romay (no fue noble) en 1590 y su construcción comenzó en el siglo XV, aunque la mayor parte de la misma no se finalizó hasta tres siglos después. Por lo tanto, la verdadera historia del Pazo de Cadro nada tiene que ver con los orígenes que se intentan presentar.

También la página dice que Ricardo de Romay es el descendiente directo vivo de José Sarmiento Valladares Arines de Romay, 1st Duke of Atrisco y Virrey de la Nueva España, y que el segundo apellido del duque fue Romay.

Otra más afirmación falsa. Romay no es su segundo apellido. Don José Sarmiento Valladares fue hijo de Gregorio Sarmiento de Valladares y Juana Sarmiento y Niño de Castro; nieto de Luis Sarmiento de Valladares y Inés de Arines Troncoso y Romay; biznieto de Juan de Arines Troncoso y Ginebra Núñez de Romay. Don José Sarmiento Valladares, virrey y caballero de la Orden de Santiago, jamás utilizó su sexto apellido Romay de su bisabuela. Ricardo de Romay no es el descendiente directo vivo.

Don José Sarmiento Valladares fue el último virrey de la Nueva España durante la dinastía de los Austrias. Se casó en primeras nupcias el 4 de abril de 1680, en Granada, con Jerónima de Moctezuma Jofré de Loaysa y Carrillo tercera condesa de Moctezuma de Tultengo de quien tuvo, por lo menos, dos hijas:

• Fausta Dominga Sarmiento de Valladares y Moctezuma, IV condesa de Moctezuma (3 de enero de 1689-16 de julio de 1697).

• Melchora Juana Sarmiento de Valladares y Moctezuma, V condesa de Moctezuma de Tultengo y II duquesa de Atrisco (30 de marzo de 1691).

Contrajo un segundo matrimonio el 16 de enero de 1694, en Madrid, con María Andrea de Guzmán y Dávila, hija del Marqués de Ayamonte. De esta unión nació una hija:

• Bernarda Sarmiento de Valladares y Guzmán , III marquesa de Valladares, III vizcondesa y Meira y III duquesa de Atrisco, grande de España (1695-27 de agosto de 1752). No tuvo pues hijos varones, por los que sus apellidos no tuvieron continuidad.

La familia Romay se autoatribuye que los miembros destacados de su familia son:

•Don Juan de Romay, XVIII Conde de Monterroso, Señor de Cadro. Pero el no existió.

•Doña Antonia de Romay-Sotomayor y Varela-Ulloa, Condesa de Villanueva de San Bernardo: Sí existió, pero no se llamó Romay-Sotomayor sino sólo Sotomayor. Es apócrifo el añadir Romay antes de Sotomayor.

•Doña Josefa de Romay y de España, Grande de España, Baronesa de Casa do Ria: No existió, ni ha existido ese título.

• Doña Juana de la Torre de Romay-Sotomayor, Grande de España, II Marquesa de Bendaña. Si existió. Pero el marqués es su marido, don Juan Benito Piñeiro, no ella.

•José Alfonso Correa Cortés de Mendoza Ozores de Sotomayor y Romay, II conde de Villanueva de San Bernardo, II vizconde de Pegullal: El personaje existió, pero no utilizó los apellidos en la forma que se señala. Era hijo de don Alonso Correa Ozores de Sotomayor Alemparte Oya y Silva, Señor da Casa do Pegullal, y de doña Leonor Cortés de Mendoza y Sotomayor. A su vez era nieto materno de don Juan Cortés de Mendoza y doña Aldonza de Romay y Varela. Sus primeros apellidos no eran Romay.

•Don Teodosio de Romay, Conde de Monterroso, Señor de Cadro: No existió

•Doña Leonor Romay Yáñez-Sotomayor, Condesa de la Torre Vilariño: Debe referirse a Leonor Yáñez de Romay que fundó junto con su marido, don Álvaro de Angueira Xunqueiras, señor de la fortaleza de Angueira, un vínculo sobre la Torre de Monte en Padrón. Pero no fue condesa de la Torre de Vilariño.

• Doña María Romay Torrado, XVI Vizcondesa de La Pedreira: Sí existió pero no fue Vizcondesa de La Pedreira, título que no ha existido nunca.

•Don Enrique de Romay y Piña, XLV Señor de Cadro y Monterroso. Si existió el individuo pero no los títulos, se trata de un comerciante mexicano hijo de Joaquín Romay Riveroll y de Trinidad Piña Padilla. No fue señor de Cadro y Monterroso, ni fue noble.

•Ricardo de Romay y Hernandez-Chazaro, XLIV Conde de Monterroso, XLVII Señor de Cadro y Monterroso, fue una persona que existió pero no tuvo títulos nobiliarios. Los títulos de Señor de Cadro, Conde de Monterroso y Marqués de Camos en España no existen. Según las leyes y la constitución española de 1978, nadie puede autoproclamarse Señor de Cadro, ya que la jurisdicción feudal fue abolida. Los títulos de Conde de Monterroso y Señor de Cadro y Monterro no están vigentes ni han sido rehabilitados según las leyes españolas. La última solicitud de rehabilitación del título de Conde de Monterroso fue rechazada en 1917. Carlos de Borbón y Austria-Este, también conocido como "Carlos VII" (1848-1909), otorgó el título de Conde de Monterroso a Juan Vázquez de Mella y Fanjul (1861-1928), pero actualmente este título no es valido.

•Don Ramón de Romay: el Lord Nelson español: si existió pero no fue “Lord” ni “Don”, fue un capitan militar. Afirman falsamente que Don Ramón Romay es un noble español conocido como el "Lord español". El no pertenecía a la clase noble o aristocrática. Poseer un título noble es un requisito previo para ser llamado noble, título que él no poseía. Según fuentes creíbles, su nombre se declara correctamente como Armando Ramón Romay y Jiménez de Cisneros. Sin embargo la familia Romay lo describe como: "Don Ramón Lorenzo Francisco Joseph Diego de Romay" o "Lord Nelson". Esta información falsa sugiere un patrón dentro de la familia Romay de agregar nombres, apellidos y títulos que no les corresponden legítimamente.

•Don Adrián de Romay-Habsburgo, ni Don Felipe de Romay, ni Doña Margarita de la Cruz de Habsburgo. Ninguno de ellos existen. Ninguno ostento la jefatura de la Casa de Austria española. No hay ningún fundamento ni conexión entre la Casa de Romay y la Casa de Habsburgo. Además, no existe el título de Duque de Milán, Jefe de la Casa de Austria y Caballero de la Real Orden del Toisón de Oro otorgado a Don Adrián de Romay-Habsburgo. Las afirmaciones que se hacen al respecto carecen de veracidad.

•Doña Marcela de Basail-Heredia de Habsburgo Lorena, si existe pero no se apellida Habsburgo Lorena. La familia Romay afirma que Marcela es descendiente en cuarta generación del Archiduque Luis José de Austria, hijo del Emperador Leopoldo II, a través de un supuesto matrimonio morganático con Adelaide de Gueroust. Sin embargo, el Archiduque Luis José murió soltero hace más de 170 años. Esto hace poco probable que exista una descendencia de cuarta generación, ya que tendrían que haber tenido hijos tarde en la vida y todos ellos vivirían mucho tiempo. Por lo tanto, es imposible que exista alguna descendencia, incluso ilegítima, del Archiduque Luis José. Además, es importante mencionar que el apellido Habsburgo Lorena está reservado para las ramas principales de la Casa Imperial de Austria después de la proclamación de la República en 1918.

En la página de Wikipedia en inglés, también se menciona que Ricardo de Romay y Hernandez-Chazaro se distinguió por sus múltiples alianzas con familias nobles, como los Reyes de España, la familia Habsburgo-Lorena, Príncipes de Mónaco, Duques de Alba, Osorio de Moscoso y Sotomayor, Duque de Estrada, Fernández de Córdoba, Varela, Ulloa, Montenegro, Mendoza, Saavedra, Suárez de Deza, Sarmiento de Valladares. Sin embargo, en la investigación no se encontró ninguna relación entre los Romay y ninguna de estas familias nobles y reales. De hecho, se ha descubierto por el IP sockpuppet que la familia Romay utiliza diferentes cuentas de Wikipedia para fabricar su propia historia, como los usuarios Aromay, Romayhabsburgo, FundaciónAustria y R.F Casa de Austria y 187.155.248.150. Estas cuentas son utilizadas para difundir información falsa.

Existe una falta de fuentes creíbles, como páginas de archivos nacionales, gubernamentales artículos, sobre la familia Romay más allá de las réplicas de Wikipedia escritas por ellos mismos y fuentes no viables. A pesar de que la verdad sobre la Casa de Romay ha sido revelada, la página de Wikipedia en español ha sido modificada para eliminar la información falsa, los títulos inventados y las propiedades ficticias. Sin embargo, la versión en inglés de la página aún conserva esta información errónea.

En 2018, a través de la página de Wikipedia, la familia Romay afirmó haber heredado propiedades destacadas y de las más grandes en México, como la Hacienda San Juan Bautista Tabi en Yucatán. Sin embargo, es importante destacar que estas afirmaciones son falsas, ya que la Hacienda San Juan Bautista Tabi no pertenece a la familia Romay ni nunca ha sido de su propiedad, sino que es propiedad del gobierno estatal. Además, es importante mencionar que Ricardo de Romay, es en realidad un simple arquitecto local que reside en una humilde vivienda que renta y cuenta con recursos financieros limitados.

Diego de Romay-Basail afirma ser hidalgo. Es cierto que en España existe una Asociación de Hidalgos fundada en 1954 que reúne a personas que pueden demostrar su descendencia noble, ya sea que tengan títulos o no. Sin embargo, no existen pruebas de que Diego de Romay-Basail sea descendiente noble o miembro activo de esta asociación. Es importante destacar que esta asociación es privada y no tiene ningún reconocimiento legal ni capacidad para otorgar títulos nobiliarios, más allá de sus propios estatutos. No son reconocidos por el Estado ni por la sociedad, especialmente entre la aristocracia española.

Se puede afirmar que tanto Ricardo de Romay como Diego de Romay-Basail no son nobles y que la supuesta "Casa de Romay" no existe. Ellos viven inmersos en una fantasía nobiliaria absurda y completamente falsa. No poseen ningún título nobiliario, no están afiliados a ninguna Orden Militar española, a la Orden de Malta, ni a ninguna otra corporación nobiliaria. Además, no se ha encontrado ninguna evidencia genealógica que respalde su filiación o su supuesta nobleza. En conclusión, todo esto es meramente una ilusión y una construcción llena de conceptos e historias incoherentes.