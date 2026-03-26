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La anunció la incorporación de diez nuevas maestrías a su oferta de posgrado, programas que formarán profesionales capaces de responder a los desafíos de un entorno global en constante cambio en áreas como inteligencia artificial, finanzas corporativas, dirección de negocios, análisis de datos, salud, derecho, comunicación, psicología organizacional y negocios globales.

Se amplia la oferta de posgrado este año en la UDLAP. Foto: Cortesía
Se amplia la oferta de posgrado este año en la UDLAP. Foto: Cortesía

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En el evento, realizado en la UDLAP extensión CDMX, el Dr. José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector Académico de la Universidad de las Américas Puebla, destacó que la presentación de estas nuevas maestrías, representan nuevas rutas de transformación porque nacieron de una convicción profunda: “que la educación de posgrado debe estar a la altura del mundo real, un mundo complejo, cambiante e interdisciplinario”

Por su parte, el maestro Luis Enrique Lara, director general de Incorporación Estudiantil y Egresados de la UDLAP, señaló que la educación, continúa siendo el camino más sólido para el desarrollo profesional y el impacto social. En ese sentido, resaltó que estas nuevas maestrías cuentan con un enfoque práctico y especializado, con contenidos actualizados en constante diálogo con el ámbito profesional, empresarial y social, “son programas impartidos por académicos que no solo enseñan teoría, sino que comparten decisiones, retos y aprendizajes vividos en primera línea”, añadió.

Autoridades académicas señalaron la importancia de la educación para un impacto social. Foto: Cortesía
Autoridades académicas señalaron la importancia de la educación para un impacto social. Foto: Cortesía

Cabe comentar que las diez se integran a una oferta consolidada que actualmente suma 18 programas académicos diseñados y actualizados bajo un modelo intensivo que permite avanzar con enfoque, profundidad y relevancia. La UDLAP ofrece la flexibilidad de cursar estos programas en modalidad presencial o en línea, sin perder la calidad académica ni el vínculo con la . Las nuevas maestrías presentadas son:

  • Maestría en Análisis de Datos para la Toma de Decisiones
  • Maestría en Comunicación y Gestión de Multiplataforma
  • Maestría en Gobernanza Global y Políticas Públicas
  • Maestría en Medios Alternativos de Solución de Conflictos
  • Maestría en Dirección Creativa
  • Maestría en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
  • Maestría en Gestión de Procesos de Manufactura
  • Maestría en Negocios Globales
  • Maestría en Dirección de Mercadotecnia y Estrategias Digitales
  • Maestría en Innovaciones Educativas

Para más información consulta:

La oferta suma 18 programas académicos diseñados y actualizados bajo un modelo intensivo. Foto: Cortesía
La oferta suma 18 programas académicos diseñados y actualizados bajo un modelo intensivo. Foto: Cortesía

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