A tecnócratas y neoliberales les obsesionan las cifras y datos: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió sobre el informe del Banco de México (Banxico), que bajó el pronóstico de crecimiento, que a los tecnócratas y neoliberales les obsesionan las cifras y los datos, pero que su gobierno está bien y de buenas.

"Estamos bien y de buenas, no les gusta a los tecnócratas que yo me expresé de esta manera pero me interesa mucho la economía popular. Lo que más me importa es que la gente tenga para satisfacer sus necesidades básicas.

"A los tecnócratas y neoliberales les obsesionan las cifras y los datos. Les obsesiona el dato de crecimiento económico y a mi no me dice mucho eso", sostuvo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario expuso que puede ser que empresas y bancos tengan muchas ganancias, pero que eso no le beneficie a la gente y que a veces ese dinero no se queda en México.

"Si el Banxico o los expertos o las calificadoras, porque tiene otros parámetros, dicen que va mal la economía pues los tengo que respetar, sencillamente son visiones diferentes. Yo ya no quiero nada con el neoliberalismo porque resultó ese modelo un rotundo fracaso", señaló.

Sin embargo, expuso que le importa más que el crecimiento vaya acompañado de bienestar, que se distribuya el ingreso y la riqueza.

Incluso ejemplificó que antes un carnicero mataba una res y ahora mata dos reses porque hay mayor consumo.