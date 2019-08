Regresa al cases con gadgets

#EnPortada

Los pequeños del hogar, al igual que los adolescentes, se preparan para volver a las actividades académicas y comenzar el ciclo escolar 2019-2020 mismo que en educación básica inicia el 26 de agosto de este año y termina el 6 de julio de 2020.

Debido a las exigencias actuales, es probable que tus hijos necesiten apoyarse en la tecnología para realizar algunas de sus actividades escolares. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el grado escolar definirá el tipo de gadget que necesitarán, y es que los dispositivos para jóvenes que estudian la preparatoria son diferentes que para quien cursa el nivel básico o el superior.



Artículo Apps de próxima generación

Techbit Conoce algunas de las aplicaciones más innovadoras y encuentra consejos para desarrollar la tuya.

Igualmente, el momento adecuado para dar un dispositivo a tu hijo pequeño depende de sus necesidades y responsabilidades. Diversos especialistas señalan que si un padre de familia decide no darle un celular o una tableta a su hijo (debido a los inherentes riesgos que esto conlleva) pero el resto de sus compañeros de escuela sí tienen estos electrónicos, entonces es posible que aparezcan desventajas competitivas. Por otro lado, si se le da tecnología y acceso a Internet a los pequeños, es necesario siempre supervisar qué contenidos están observando y con quién se comunican.

Y es que la tendencia de uso de tecnología por parte de los menores parece ser irreversible. De acuerdo con el estudio Net Children Go Mobile, en cuanto al uso de smartphones, tabletas y laptops en jóvenes de entre nueve y 16 años que utilizan internet, los chicos utilizan 40% al día un teléfono, 23% una tableta y 44% una laptop; mientras que las chicas usan 43% el celular, 22% una tableta y 47% una computadora portátil.

Los datos presentados muestran un mayor uso de laptops, equipos en que los jóvenes pueden realizar de modo más práctico tareas, investigaciones y trabajos escolares, debido a su portabilidad y herramientas que se pueden instalar.

No obstante, surtir la lista de útiles a veces puede ser costoso. Según información de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), entre ropa y útiles, solamente los universitarios gastan casi siete mil pesos cada inicio de curso.



Artículo ¿Cómo son las ciudades del futuro?

Techbit Con tecnología, la CDMX y otras urbes están resolviendo problemáticas ambientales, de movilidad y arquitectónicas, entre otras, para brindar una mejor calidad de vida

La Canacope también indicó que la inquietud por comprar dispositivos electrónicos como apoyo para la experiencia académica de los estudiantes suele venir de los padres de familia, quienes se inclinan por la adquisición de tabletas, smartphones y computadoras personales, principalmente.

Por otra parte, de acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, el año pasado 56% de los padres de familia consideraron que tardarían más de cuatro meses en recuperarse del gasto que implicó el regreso a clases, principalmente debido a créditos adquiridos. Solo 20% dijo que podría recuperarse en 30 días; mientras que 24% mencionó un un plazo de dos a tres meses.

Desde el punto de vista de Rodrigo Pérez Mares, director de marketing en Stuffactory y Cool Capital, el regreso a clases no solo beneficia a los estudiantes que pueden equiparse con nuevas herramientas para cursar sus estudios, también a las compañías que los venden, pues señala que, para las empresas de la industria de tecnología, las ventas en esta temporada pueden llegar a representar hasta el 20% de sus ventas anuales.

Igualmente, al cuestionarle si considera que los dispositivos como teléfonos, laptops o tabletas son una buena herramienta para fines educativos, Pérez mencionó: “definitivamente. La incorporación temprana de tecnología en los hábitos educativos de la población es una gran herramienta que prepara a los estudiantes para su vida profesional y brinda la oportunidad de mantenerlos actualizados”, dijo.



Artículo Vive un verano tecnológico

Techbit Este periodo de asueto equípate con los mejores gadgets y apps para ir de viaje. O, si tu plan es quedarte en la ciudad, te damos varias opciones de ocio geek

El directivo de Stuffactory concuerda con el estudio Net Children Go Mobile, ya que, en su experiencia, efectivamente los equipos electrónicos más buscados en esta temporada son los celulares, tabletas y laptops. Aunque también ha identificado un aumento en la venta de otros dispositivos, como los audífonos.

Asimismo, compartió que el grado escolar es clave para la adquisición de los equipos tecnológicos y, sobre todo, el tipo de características con las que deben contar. “Sin duda en todos los niveles educativos se utilizan. No obstante, se vuelven indispensables a partir del medio superior”, opinó Pérez. Por ello es tan relevante evaluar la compra.

Precisamente para evitar cualquier sinsabor en la adquisición de alguno de los dispositivos, la Canacope recomienda a los padres de familia “acudir a negocios legalmente establecidos y formales para adquirir todos los artículos relacionados con el Regreso a Clases (incluyendo los celulares, tabletas y computadoras). Con ello, garantizan la compra de productos bajo normas de calidad y seguros para sus hijos, así como el mejor rendimiento de su dinero”.



Para que tengas el mejor regreso a la escuela sin gastar más de dos mil pesos, te traemos algunas recomendaciones para que tanto tus hijos, como tú, tengan un buen inicio de curso, acompañados de la tecnología.

Nivel básico

1. Celular

Un celular es ya un básico para cualquier persona. En el caso de los estudiantes, este dispositivo puede servir no solo para mantenerse en contacto con sus padres sino como un apoyo para sus tareas y proyectos, sin olvidar que es necesario dotarlo de herramientas de seguridad que les impidan acceder a contenido inapropiado. Para no invertir mucho, una opción es el Xiaomi Redmi Go con una pantalla de 5 pulgadas FullHD+, cámara principal de 8 megapixeles y frontal de 5, memoria interna de 512 GB ampliables con microSD, procesador quadcore 1.4 y batería de 3000 miliamperios (mAh).

Precio: mil 399 pesos

Dónde: www.mi.com/mx

2. Visor VR

Google Cardboard es un sistema construido en cartón que permite transformar un celular en un visor de Realidad Virtual (VR). Este gadget ofrece una convincente visión tridimensional y una buena inmersión para videos, películas o aplicaciones VR. Con solo colocar un teléfono inteligente (que no viene incluido), los lentes dan la sensación de profundidad y sus cristales crean un efecto lupa, por lo que es bastante importante que el smartphone cuente con una buena resolución de pixeles por pulgada para disfrutar de la experiencia de la mejor manera.

Precio: 40 pesos

Dónde: MercadoLibre

3. Audífonos

Con este modelo de Sony, los menores podrán disfrutar de videos educativos y música a donde quiera que vayan, ya que tienen la capacidad de brindar un sonido nítido, potente y libre de interferencias gracias a su diseño interno tipo dinámico cerrado y que tiene 100 MW de capacidad de potencia y respuesta de frecuencia de 8Hz-22,0000HZ. Cuentan con tres juegos de almohadillas, lo que permite elegir la más adecuada al tamaño del oído. Están hechos de silicón, por lo que son muy suaves al tacto al tiempo que su resistencia al uso intensivo y “brusco”, es elevada.

Precio: 134 pesos

Dónde: Amazon

Nivel medio

1. Teclado inalámbrico

No siempre tienes que contar con una computadora de última generación para poder realizar tus trabajos escolares de la manera más cómoda. Tu teléfono móvil o tableta pueden ser la mejor opción si tienes los accesorios adecuados. Por ejemplo, este teclado portátil Logitech K480 que te permitirá tener conectados hasta tres aparatos por medio de bluetooth, lo que seguro te ahorrará tiempo. Para cambiar el dispositivo en el cual vas a escribir, solamente es necesario girar una pequeña perilla ubicada en la parte izquierda. Es compatible con equipos PC, Mac, iOS y Android.

Precio: 499 pesos

Dónde: www.logitech.com/es-mx

2. Mochila antirrobo

Camina seguro con esta mochila impermeable Muitech equipada con un sistema de bloqueo por contraseña de fácil configuración capaz de soportar 999 combinaciones para ayudar a prevenir el robo y mantener tu billetera y otros elementos seguros. Otra ventaja es que incluye un cable para que coloques un puerto de carga USB y puedas conectar tu teléfono o laptop mientras caminas, vas en bici o te diriges al colegio. También tiene una ranura para el cable de tus auriculares, además de un compartimento especial para computadoras portátiles de 12 y hasta 15 pulgadas.

Precio: 419 pesos

Dónde: Amazon

3. Bocina Echo Dot

Echo Dot es un altavoz inteligente que podrás controlar por voz gracias a su asistente Alexa. De una manera simple podrás reproducir música, hacer preguntas del tipo ¿cuál es la capital del Reino Unido? o, pedirle que haga sumas, multiplicaciones o divisiones. También puedes configurar alarmas y personalizar recordatorios. Cuanto más lo utilices, más se adaptará a tus patrones de habla, vocabulario y referencias personales. También tiene la posibilidad de utilizar la función Drop-In para conectarte con otros cuartos de tu hogar en los que tengas un dispositivo Echo.

Precio: 749 pesos

Dónde: Amazon

Nivel superior

1. Proyector para celular

Planea y practica tus exposiciones con este dispositivo que, además, te permitirá dejar la laptop en casa y olvidarte de tener que pedir prestado el proyector en la universidad. Se trata del mini proyector yg300 LCD que puede mostrar una imagen de 18 y hasta 254 centímetros. Tiene una resolución nativa QVGA de 320 x 240 y es capaz de soportar resoluciones de entrada VGA, WVGA, XGA, 720p, 1080i y 1080p. Asimismo posee 300 lúmenes. Cuenta con entradas de conexión HDMI, VGA, AV, salida de audio, una entrada para tarjeta SD y una para USB.

Precio: mil 529 pesos

Dónde: MercadoLibre

2. Cuaderno Inteligente

¿Cansado de cargar tus libretas a todas partes? Con este cuaderno Rocketbook no tendrás que hacerlo más. Este dispositivo cuenta con 140 páginas y ofrece una experiencia de lápiz y papel clásica. Sin embargo, a través de su app disponible para iOS y Android, es capaz de conectarse con todos tus servicios de nube favoritos como Google Drive, Dropbox, Evernote, entre otros, para guardar todo lo que escribas. Además es fácil de limpiar, solo necesitarás una toallita húmeda para reutilizar el cuaderno cuantas veces quieras (el contenido no se borrará de otra manera).

Precio: 248 pesos

Dónde: eBay

3. Lápiz óptico

Este dispositivo te proporciona una experiencia suave de escritura para que escribas en tu tableta, teléfono con pantalla táctil o libreta inteligente, como si estuvieras usando un bolígrafo, de esta manera te será más cómodo tomar apuntes a mano alzada o realizar diversos tipos de trazos, en el caso de que seas un estudiante de diseño, dibujo o arquitectura. Asimismo, este artículo de AmazonBasics es ligero y cómodo, ya que cuenta con un peso de tan solo 45.4 gramos y una altura de ocho milímetros. Asimismo, gracias a su batería de Litio, podrás utilizarlo varios días sin recargarlo.

Precio: 129 pesos

Dónde: Amazon