Escobar Inc. la marca tecno del famoso narcotraficante

Seguramente el nombre de Pablo Escobar te resulta familiar, este narcotraficante colombiano es famoso en todo el mundo por el alcance de su red criminal, pero ahora su hermano quiere aprovechar esa popularidad para vender tecnología.

Como reporta el sitio The Next Web Roberto De Jesus Escobar Gaviria, hermano del Pablo Escobar, ganó una disputa legal de 3 millones de dólares y obtuvo la propiedad del dominio PabloEscobar.com.

Aunque el dominio está actualmente inactivo, en 2020 a través de este portal se venderán productos y mercancías de Pablo Escobar, incluido un lanzallamas diseño que, aseguran fue copiado por Elon Musk a quien demandarán por este caso.

Conoce detalles del modelo de Musk aquí: Lo nuevo de Elon Musk ¿es un lanzallamas?

"Sí estará disponible, a 249 dólares por pieza", confirmó Daniel Reitberg, director de operaciones de Escobar Inc. en un correo electrónico que recibió The Next Web.

El medio también dio a conocer que, de acuerdo con el el CEO de Escobar Inc, Olof Gustaffson, el portal también ofrecerá tecnología innovadora. "Estamos en el proceso de comenzar una compañía de tecnología de 50 millones que superará a Apple Inc, fácilmente", aseguró el directivo a TNW.

Cabe recordar que la compañía lanzó su propia criptomoneda denominada Diet Bitcoin junto a un libro del mismo nombre, Diet Bitcoin de Pablo Escobar en donde el hermano de Escobar arrojó revelaciones como que Bitcoin fue creado en realidad por el gobierno estadounidense, y no el misterioso Satoshi Nakamoto.

Conoce ¿Qué es una criptomoneda?

Esperaremos a ver qué sucede el próximo año.